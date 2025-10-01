Ni dvije minimalne penzije više nisu dovoljne za smještaj u domove za stare

Direktor ove ustanove Damir Jukić istakao je kako trenutno skrbe o 160 korisnika te da su popunili oko 90 posto kapaciteta, a da o njima brine 61 radnik. Kuhinja dnevno napravi više od 500 obroka, mjesečno 15.000, a ostalo osoblje svakodnevno obavi i 240 presvlačenja korisnika koji to ne mogu sami obaviti.

Korisnici plaćaju najčešće 1.500 KM na mjesečnom nivou, a to zavisi da li su smješteni u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi te da li je korisnik smješten u Stacionarskom dijelu, gdje su najteži slučajevi.

– Ovom priredbom nismo željeli samo uljepšati današnji dan našim korisnicima, želimo alarmirati kompletnu javnost na podizanju svijesti o značaju brige za stare i nemoćne. To su oni koji su nas educirali, koji su nas pomagali – puni su mudrosti, znanja i iskustva. Naša je moralna obaveza da im se odužujemo, ne samo na današnji dan, nego tijekom čitave godine – kazao je Jukić.

Dom ima i vlastitu ambulantu u koju tri puta sedmično dolaze ljekari porodične medicine Doma zdravlja Zenica, a ustanova ima punu podršku Vlade ZDK-a. Jukić smatra kako bi se i više instance trebale uključiti u pružanju podrške ovakvim ustanovama i njihovim štićenicima.

– Nažalost, trenutno u državi imamo situaciju da se korisnik ne može s dvije minimalne penzije smjestiti u neki od domova ne samo kod nas, nego diljem naše Bosne i Hercegovine. Moramo raditi na podizanju standarda svih umirovljenika u BiH, a i konkretnoj brizi – istakao je.

On je zahvalio svima koji su svojim prisustvom uveličali današnji dan, a posebno kantonalnom premijeru Neziru Piviću za kojeg je rekao da je prvi premijer koji je na Svjetski dan starih bio u posjeti toj ustanovi. Jukić navodi da je zahvaljujući podršci Vlade ZDK, ova ustanova uspješno prebrodila i izazov nakon povećanja minimalne plaće na 1.000 KM.

Premijer Pivić je poručio ovom prilikom da ZDK prepoznaje važnost dostojanstvenog života za sve građane, a posebno za one koji su u “zlatnim godinama“ te da njegova i posjeta nekoliko ministara iz vlade na čijem je čelu nije samo formalne prirode.

– Vaša mudrost i iskustvo su neprocjenjivi, a vaša snaga i dalje nas motivira da budemo bolji. Neka ovaj dan bude podsjetnik svima nama da starost nije kraj, već nova etapa života koju treba poštovati i slaviti – poručio je Pivić.

Resorni ministar Antonio Šimunović istakao je kako današnji dan nije samo prilika za slavlje, nego da se osvrnu na raniji te doprinos koji će i u budućnosti davati ove osobe lokalnoj zajednici i ZDK-u.

– Kao ministar socijalne politike ZDK-a, želim naglasiti da je briga o starijim osobama naš apsolutni prioritet. Svjesni smo da dolaskom ‘treće dobi’ i potrebe postaju složenije, a posebno kada je potrebna stacionarna njega i podrška – kaže Šimunović,pišu Vijesti

Zbog svega navedenog, dodao je, čine maksimalne napore da im osiguraju boravak ugodnijim te da se osjećaju sigurno u ovom domu. Zahvalio je i djelatnicima ustanove na posvećenosti u radu s ovom populacijom.

