Skandal sa kremama za sunčanje: 18 proizvoda povučeno zbog lažnih oznaka zaštite

Prema analizi udruženja za zaštitu potrošača, pojedine kreme koje su deklarisane kao SPF 50+ zapravo su imale zaštitni faktor i do 10 puta manji. Među njima se našao i poznati brend Ultra Violette, čiji je proizvod testiran sa rezultatom SPF 4.

Australska regulatorna agencija za lijekove i medicinske proizvode (TGA) saopćila je da je problem u osnovnoj formuli koju koristi više proizvođača, te upozorila da bi SPF nekih krema mogao biti i manji od 5.

Proizvođač sporne baze, Wild Child Laboratories, obustavio je proizvodnju te formule, ali navodi da nije bilo grešaka u samoj proizvodnji. Umjesto toga, optužuju američku laboratoriju PCR Corp, koja je radila testiranja na osnovu kojih su određene oznake SPF.

TGA je izrazila ozbiljne sumnje u kredibilitet tih testova i najavila reviziju postojećih standarda za SPF testiranje, za koje tvrdi da su “visoko subjektivni”.

Australija, koja ima najvišu stopu raka kože u svijetu, posebno je osjetljiva na ovakve probleme. Oko dvije trećine stanovnika doživi barem jednu dijagnozu raka kože tokom života, zbog čega je povjerenje u tačnost SPF oznaka od ključnog značaja,pišu Vijesti

Kupci su ogorčeni i sve češće traže povrat novca. Stručnjaci upozoravaju da bi ovaj skandal mogao imati i međunarodne posljedice, posebno ako se utvrdi da je problem prisutan i van Australije.

