Šta je Čović prešutio: Američki zvaničnik mu uputio preciznu poruku

U objavi je naveo kako su razgovarali o aktualnoj političkoj situaciji, evropskom i NATO putu BiH te prioritetima u narednom razdoblju, posebno u energetskom sektoru i američkim ulaganjima. Čović je naglasio da su mir, stabilnost, teritorijalni integritet i ustavni okvir Bosne i Hercegovine imperativ.

Ono što je Čović konkretno prešutio, objavila je Ambasada SAD.

– Otpravnik poslova John Ginkel sastao se s predsjednikom HDZ-a BiH i članom Kolegija Doma naroda Parlamenta BiH, Draganom Čovićem, i ponovio da završetak izgradnje plinovoda Južna interkonekcija ostaje ključni prioritet SAD-a, navodi se u objavi.Također je potvrdio predanost Sjedinjenih Američkih Država Bosni i Hercegovini promoviranjem mira, sigurnosti i zajedničkog prosperiteta za sve njene građane,pišu Vijesti

