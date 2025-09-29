Polarni zrak iz Rusije stiže na Balkan: Meteorolozi najavljuju nagli zaokret

Rezultat će biti dramatičan pad temperatura — i više od 10 stepeni ispod sezonskog prosjeka — te ozbiljna promjena vremenskih uvjeta, naročito na Balkanu.

Hladna zračna masa počet će se širiti od sjeveroistoka prema zapadu i jugu, a najizraženiji pad temperatura očekuje se od četvrtka do petka. Umjesto blagih jesenjih dana, mnogi europski gradovi doživjet će gotovo zimske uslove. Na visinama oko 1250 metara, temperature će se spustiti na vrijednosti tipične za sredinu zime, dok će i pri tlu biti neuobičajeno hladno. U pojedinim regijama temperature će pasti ispod nule, a u Alpama se očekuju i vrijednosti ispod -10 °C.

Snijeg, bura i meteorološki haos na Balkanu

Najizraženiji utjecaj hladne fronte osjetit će se na Balkanskom poluostrvu. Hladan arktički zrak sudarit će se s toplijim, vlažnim zrakom s Mediterana, stvarajući snažan temperaturni kontrast koji će rezultirati obilnim padavinama i olujnim vjetrovima.

U planinskim predjelima Balkana, od četvrtka do subote, moglo bi pasti i do 50 cm snijega, uključujući i južne dijelove regije gdje snijeg u ovo doba godine nije česta pojava. Istovremeno, na Jadranu i okolnim područjima očekuje se jak sjeveroistočni vjetar – bura – koja bi mogla dostići udare brzine preko 120 km/h, stvarajući dodatne probleme u saobraćaju i svakodnevnom životu.

Mogući obrat tokom vikenda

Ukoliko se trenutne meteorološke projekcije potvrde, kraj sedmice mogao bi donijeti određeno olakšanje. Ostatak uragana Humberto, koji se trenutno kreće prema sjevernom Atlantiku kao van-tropski ciklon, mogao bi poremetiti anticiklonalnu blokadu nad Evropom. Njegovo prisustvo moglo bi omogućiti dotok toplijeg zraka sa zapada i juga, što bi rezultiralo stabilizacijom i porastom temperatura prema uobičajenim oktobarskim vrijednostima.

Ipak, do tada, mnoge europske zemlje – a posebno Balkan – suočit će se s prvim ozbiljnim zimskim uvjetima ove jeseni,pišu Vijesti

Facebook komentari