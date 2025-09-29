Prema njegovim riječima, tokom protuofanzive oslobođeno je 175 kilometara kvadratnih teritorije, a dodatnih 195 kilometara kvadratnih očišćeno od sabotažnih grupa. Ukrajinska vojska tvrdi da je kod Dobropilja ruska strana pretrpjela 3.185 žrtava, među kojima 1.769 poginulih, te da je uništeno ili zaplijenjeno 969 jedinica naoružanja i opreme.

Borbe se i dalje vode oko Pokrovska, dok je početkom septembra oslobođeno nekoliko naselja u regiji,pišu Vijesti

Istovremeno, prema podacima istraživačke grupe Deep State, ruske snage su ove godine zauzele 1.548 kilometara kvadratnih teritorije u Ukrajini.

