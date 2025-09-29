Istraga Tužilaštva HNK: Hoće li se utvrditi stvarna krivnja i stvarni krivci za tragediju u Jablanici?

Kao što je javnosti poznato, Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u istrazi o tragediji u Donjoj Jablanici, u kojoj je život izgubilo 19 ljudi, u svojstvu osumnjičenih pozvalo je na ispitivanje Dženana Honđu, vlasnika firme SANI d.o.o. Jablanica, te trojicu kantonalnih inspektora – Dragana Obradovića, glavnog kantonalnog inspektora, Željka Rangelova i Ivana Mikulića, rudarsko-geološke inspektore pri Ministarstvu privrede HNK.

U pozivu, tužiteljice Sanje Šurković, navodi se da se ispitivanje provodi zbog produženog krivičnog djela nesavjestan rad u službi, a u vezi sa zloupotrebom položaja, izazivanjem opšte opasnosti i onečišćenjem okoliša.Skoro godinu dana traje istraga o ovom slučaju, i javnost je sa nestrpljenjem očekivala njene (prve) rezultate.

Međutim, nakon objavljenih imena osoba koje se sumnjiče da su odgovorne, ipak ostaje gorak okus u ustima. Zašto je tako? Prije svega jer ovom istragom, očigledno, nisu obuhvaćeni odgovorni političari, odnosno osobe koje su obavljale odgovorne funkcije na općinskom i kantonalnom nivou. Stiče se dojam da je istraga vođena pod pritiskom javnosti i da se išlo u pravcu da se pronađe neko kome se odgovornost za ono što se desilo u Jablanici može “najbezbojnije” pripisati a to su u ovom slučaju tri kantonalna inspektora i vlasnik firme koja je eksploatisala kamen sa ovog lokaliteta.

Nejasno je kako je moguće da su zaobiđene bitne činjenice i odgovornost koja iz njih proizilazi kao što su da je Općinsko vijeće Jablanice još 2006. godine donijelo Zaključak kojim utvrđuje javni interes za davanje koncesije za geološko istraživanje i korištenje mineralne sirovine na spornom lokalitetu?

Kako je moguće da je zanemareno, odnosno da niko nije pozvan na odgovornost, izdavanje Rješenja o orbanističkoj saglasnosti za kamenolom koje je Općina Jablanica u novembru 2011. godine dala firmi Sani d.o.o.?

Ako je Federalni hidrometeorloški zavod za 4.10,2024. godine izdao upozorenje za područje Donje Jablanice, odnosno Jablanice, na crveni meteoalarm zbog obilnih padavina iznad 300 l/m2, kako na odgovornost nije pozvan niko od nadležnih službi od Federalne uprave civilne zaštite pa sve do općinskog nivoa?

Zašto je bujica ljude dočekala na spavanju i je li se pravovremenim alarmiranjem to moglo izbjeć

Odgovori na ova, i brojna druga važna pitanja o ovom slučaju, javnosti nisu ponuđeni. Dojam je da je Tužilaštvo HNK, pod pritiskom javnosti, propustilo da ih, kroz radnje iz svoje nadležnosti potencira.

Vrijeme koje je pred nama, odnosno dalji tok ovog pravosudnog postupka, pokazaće da li smo bili u pravu.

