Panika u Poljskoj: Zatvoreni aerodromi, narod traži obaranje ruskih aviona

Zatvoreni su aerodromi u Lublin na istoku zemlje i u Rzeszow na jugoistoku, preko kojih ide skoro sva zapadna pomoć za Ukrajinu i koji predstavljaju važno logističko čvorište za NATO.

“Poletjeli su dežurni parovi borbenih aviona, a sistem protivvazdušne odbrane i radarski sistemi stavljeni su u najvišu pripravnost. Te mjere su preventivne. Snage i sistemi spremni su za hitnu reakciju”, objavila je noćas Operativna komanda.

Među Poljacima, od upada dvadesetak ruskih dronova duboko u vazdušni prostor u noći 10. septembra i kasnijih incidenata kada su ruski vojni avioni upadali u vazdušni prostor nekih članica NATO, raste uvjerenje da bi vojska trebalo da reaguje i da obara ruske avione.

Čak 67% Poljaka u anketi za informativni portal Onet.pl traži da se obaraju ruski vojni avioni kada naruše poljski vazdušni prostor, dok svega 8,7% misli da ne treba reagovati.

U drugoj anketi objavljenoj ovog vikenda, čak 74% ispitanih izjasnilo se da je američki predsjednik Donald Trump morao odlučnije reagovati na upad dvadesetak ruskih dronova u Poljsku sredinom septembra.

Javnost je dodatno šokirao juče ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelensky koji je rekao da su na Poljsku te noći krenula 92 ruska drona, ali da je većinu ukrajinska vojska oborila još na svojoj teritoriji.

Bjeloruski predsjednik Alexander Lukashenko izjavio je da su neki dronovi uletjeli u Poljsku sa teritorije Bjelorusije,pišu Vijesti

Da će Poljska obarati ruske avione i dronove koji uđu u njen prostor najavili su i premijer Donald Tusk i ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski.

Tusk je, međutim, naglasio da će odluka o obaranju aviona biti donesena tek ako ga i saveznici u NATO ocijene kao prijetnju, a ne kao grešku ili kratkotrajnu rusku provokaciju.

