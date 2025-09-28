Istraga Tužilaštva HNK: Tri inspektora i vlasnik kamenoloma osumnjičeni za katastrofu u Donjoj Jablanici

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u istrazi o tragediji u Donjoj Jablanici, u kojoj je život izgubilo 19 ljudi, u svojstvu osumnjičenih pozvalo na ispitivanje Dženana Honđu, vlasnika firme SANI d.o.o. Jablanica, te trojicu kantonalnih inspektora – Dragana Obradovića, glavnog kantonalnog inspektora, Željka Rangelova i Ivana Mikulića, rudarsko-geološke inspektore pri Ministarstvu privrede HNK.

Kako nezvanično saznaje Hercegovina.info, osumnjičeni će iduće sedmice biti ispitani u Područnoj kancelariji Tužilaštva HNK u Konjicu.U pozivu, koji potpisuje tužiteljica Sanja Šurković, navodi se da se ispitivanje provodi zbog produženog krivičnog djela nesavjestan rad u službi, a u vezi sa zloupotrebom položaja, izazivanjem opšte opasnosti i onečišćenjem okoliša.

Istraga Tužilaštva o ovoj tragediji traje gotovo godinu dana.

Svako novo odgađanje izazivalo je dodatno nepovjerenje javnosti u rad pravosuđa, a Tužilaštvo se suočavalo s pritiscima zbog sporog rada na pronalasku odgovornih za jednu od najstrašnijih nesreća koje su pogodile Hercegovinu u posljednjim decenijama.

Kako tvrde iz Tužilaštva, do sada su provedena brojna vještačenja rudarske, geodetske, geološke i financijske struke, obavljeno je 3D skeniranje terena LIDAR-om iz vazduha, a izuzeta je i poslovna dokumentacija iz Ministarstva privrede HNL te same kompanije SANI d.o.o,piše Hercegovina.info

