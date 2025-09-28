SDS odlučuje: Ko će u trku za predsjednika bh. entiteta RS?

Na sjednici Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS), koja bi trebala da bude održana danas, 28. septembra, u Banjaluci, ova stranka će, kako se vjeruje, odlučiti o imenu svog kandidata za predsjednika bh. entiteta RS, na prijevremenim izborima zakazanim za 23. novembar 2025. godine.

Kako je ranije za “Nezavisne novine” potvrđeno iz više izvora, u igri za kandidaturu je više imena, a među njima ima i nekih koja se tek sada prvi put spominju i riječ je o Branku Blanuši, profesoru na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci, koji je favorit Gradskog odbora SDS-a u Banjaluci.

Imena koja se spominju

U medijima se, podsjetimo, kada je riječ o kandidatima, spominjao i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović. Pored njega, govori se i o Jovici Raduloviću, vršiocu dužnosti predsjednika SDS-a, ali i o bivšem predsjedniku najveće opozicione stranke i gradonačelniku Teslića Milanu Miličeviću.

Takođe, kao potencijalni kandidat spominjao se i Marinko Božović, načelnik Istočne Ilidže, baš kao i Darko Babalj, poslanik SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

U iščekivanju da SDS odluči koga šalje u trku za predsjednika, iz Liste Za pravdu i red, na čelu sa Nebojšom Vukanovićem, poručili su da, ko god to bude, ima njihovu podršku.

“SDS treba da odluči o imenu, mi se apsolutno u to nećemo miješati i imaju našu podršku”, poručio je za nedavno Vukanović u izjavi za “Nezavisne novine”.

Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, izjavila je da nije realno da ona budem kandidat. Između ostalog, Trivićeva je istakla i da je uvjerena da će i članstvo PDP-a, iako je stav te stranke da neće imati kandidata, podržati kandidata opozicije, odnosno SDS-a za predsjednika Republike Srpske.

Koje stranke su podnijele zahtjeve

Inače, još u petak, 26. septembra, nekoliko stranaka i pojedinaca dostavilo je Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH zahtjeve za otvaranje korisničkih naloga kojim se mogu prijaviti za učešće na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Kako nam je rečeno iz CIK-a, zahtjev za otvaranje ovih naloga su, u petak, do podneva, podnijeli SNSD, SDS, Lista za pravdu i red, Savez za novu politiku, Stranka Život, Ekološka partija Republike Srpske, te potencijalni nezavisni kandidati Slavko Dragičević i Dragan Đokanović.

Podsjetimo, izborni rokovi u Srpskoj počeli su teći od 25. septembra, a prijava političkih subjekata za učešće na izborima moguća je do sutra, 29. septembra.

Koalicije će se moći prijaviti od 6. do 7. oktobra do 16 časova, dok će prijave kandidata za predsjednika Republike Srpske za ovjerene političke subjekte biti od 10. do 14. oktobra.

Predizborna kampanja

Krajnji rok za prijavu birača za glasanje van Bosne i Hercegovine biće 14. oktobar, dok će birački spisak biti zaključen 3. novembra u 24 sata.

Određivanje biračkih mjesta trajaće do 8. novembra, kada počinje medijsko predstavljanje političkih subjekata. Predizborna kampanja će trajati od 8. do 22. novembra, odlučeno je na sjednici CIK BiH.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske budu održani 23. novembra ove godine.

Prethodno je CIK oduzela mandat predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku, pošto je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od godinu dana i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije, zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita,pišu Vijesti

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 24. septembra izmjene zaključka donesenog na sjednici 22. avgusta, prema kojem sve stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj samostalno odlučuju o svom učešću na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

