Pivić: ZDK bilježi rast javnih prihoda, planirana izgradnja nove kantonalne bolnice

Zeničko-dobojski kanton (ZDK) bilježi pozitivne fiskalne i ekonomske pokazatelje, a Vlada kantona planira iskoristiti postojeći fiskalni kapacitet za realizaciju strateških razvojnih projekata – izjavio je za Fenu premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić.

Prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za period 2026–2028, koje je nedavno usvojila Vlada ZDK, očekuje se rast kantonalnog budžeta, koji bi u 2028. godine trebao dostići iznos od 825 miliona KM. Premijer je istakao da je punjenje budžeta u ovoj godini na zadovoljavajućem nivou, te da revidirane projekcije Federalnog ministarstva finansija ukazuju na mogući rast budžeta kantona za dodatnih jedan posto.

– Sav fiskalni kapacitet koristit ćemo u skladu sa ciljevima Strategije razvoja ZDK 2021–2027, kako bismo obezbijedili bolji kvalitet života građana. Želim posebno istaknuti da ću kao premijer, zajedno sa Vladom i Skupštinom, sa posebnim interesovanjem, voljom i energijom ovaj fiskalni potencijal koristiti kako bi započeli generacijski projekat u našem kantonu, a to je izgradnja nove kantonalne bolnice. Radi se o projektu vrijednom 300 miliona eura, a predviđa izgradnju bolničkog kompleksa sa centralnom zgradom kapaciteta 800 kreveta, savremenim dijagnostičkim i terapijskim kapacitetima, te zgradom Medicinskog fakulteta – istakao je Pivić.

Pozitivni ekonomski trendovi u 2025. godini

Premijer ZDK je naveo da su ekonomski pokazatelji u pet mjeseci ove godine ohrabrujući. Indeks industrijske proizvodnje u maju iznosio je 114,2, dok je izvoz porastao za 19,8 posto, a uvoz smanjen za 0,4 posto. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 106,9 posto, uz vanjskotrgovinski suficit od 63,54 miliona KM.

Pivić je dodao da turistički sektor u prvih pet mjeseci također bilježi rast, sa 81.938 noćenja, što je povećanje od 21,6 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Broj zaposlenih porastao je sa 83.022 u 2023. na 83.239 u 2024. godini.

Investicije u vrijednosti više od milijardu KM

Zeničko-dobojski kanton je, uz Kanton Sarajevo, vodeća regija po investicijama u BiH.

– Trenutno se na području našeg kantona realizuju investicije u iznosu 1,043 milijarde konvertibilnih maraka, od čega se na ulaganje u građevinske objekte odnosi 756,8 miliona KM, a ulaganje u opremu, mašine i transportna sredstva 272,3 miliona KM – rekao je Pivić.

Najveće investicije bilježe se u sektoru građevine (398,5 miliona KM) gdje prednjače putna infrastruktura, projekti na trasi autoputa kroz taj kanton, te regionalni i lokalni putevi, kao i mnogi projekti izgradnje poslovnih i stambenih objekata na cijelom području kantona. Slijedi sektor vađenja ruda i kamena sa 282 miliona KM, a najveća investicija u tom sektoru na području kantona je ulaganje kompanije „Adriatic metals“ u općini Vareš. U prerađivačkoj industriji realizuju se investicije od 128 miliona KM, a u sektoru trgovine 87 miliona KM.

Razvoj poslovnih zona i zapošljavanje

Pivić je rekao da na području kantona trenutno postoji 26 poslovnih zona, koje su značajno doprinijele privlačenju stranih investitora i otvaranju novih radnih mjesta.

– Vlada Zeničko-dobojskog kantona je iz sredstava od koncesija kao i budžetskih sredstava, od 2010. godine do danas odobrila poticaje za izgradnju i unapređenje poslovnih-poduzetničkih zona ukupno 10.106.552,11 KM – istakao je premijer ZDK.

Naglasio je da su pojedine poslovne zone popunjene, te se lokalne samouprave okreću osnivanju novih kako bi se obezbijedili najpovoljniji uslovi za poslovne subjekte.

Zadržavanje mladih kao prioritet

Govoreći o izazovima migracije mladih, premijer je istakao potrebu za stabilizacijom političkih odnosa na državnom nivou i sinhronizovanim djelovanjem svih nivoa vlasti.

– Političke krize umanjuju naš fokus na djelovanje u vezi tog pitanja i itekako šalju nepovoljne signale prema mladim ljudima. Imajući u vidu sve pogubne efekate koji nastaju migracijom mladih ljudi, to bi trebao biti nulti prioritet svih nivoa vlasti u BiH – naglasio je Pivić.

Fiskalne reforme na nivou FBiH, prema njegovim riječima, doprinijele bi sposobnosti kompanija da isplaćuju veće neto plate. Posebno je naglasio važnost ravnomjernog razvoja svih dijelova Federacije BiH kako bi se smanjile regionalne razlike koje utiču na migracione trendove.

– Mladi češće odlaze iz manje razvijenih sredina, kao posljedica nejednake razvijenosti pojedinih dijelova Federacije BiH, odnosno pojedinih općina, te izostanka adekvatne pomoći i ulaganja od viših nivoa vlasti. Zato ravnomjeran i balansiran razvoj svih područja u Federaciji BiH treba biti koncept po kojem djeluje federalna i državna vlast – rekao je Pivić za Fenu.

