Cvijanović kritikovala izlazak delegacije BiH iz UN-a tokom govora Netanjahua: “Ovo je jednostran potez odmetnute misije”

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je napuštanje sale Generalne skupštine UN-a tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanyahua bio jednostran potez Stalne misije BiH pri UN-u.Cvijanović je bh. misiju opisala kao “odmetnutu”, a ambasadora Zlatka Lagumdžiju optužila da predstavlja samo Bošnjake.

– Ko je ovlastio Stalnu misiju BiH pri UN-u da njena delegacija napusti salu Generalne skupštine UN tokom govora izraelskog premijera? Ovo je jednostran potez odmetnute misije, na čijem je čelu Lagumdžija koji predstavlja samo Bošnjake, a ne cijelu BiH. Ovaj čin odražava nepoštovanje Ustava i zakona naše zemlje, kao i zvaničnika druge države – napisala je Cvijanović.

Ona je naglasila da Lagumdžija odavno ne predstavlja interese Republike Srpske, jer ne postupa po instrukcijama Predsjedništva BiH, koje je jedino nadležno za vođenje vanjske politike,piše Avaz

Prema ranijim izvještajima, bh. delegacija napustila je salu zajedno sa stotinama drugih diplomata, koji su ovim činom željeli poslati poruku o svom stavu prema izraelskoj politici.

