Božo Kovačević: Vlada Hrvatske postaje posredan sudionik groznih zbivanja u Gaz

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman je u New Yorku izjavio kako uvjeti za priznanje palestinske države nisu zadovoljeni, dok je Zoran Milanović pozvao na priznanje Palestine. Božo Kovačević komentirao je stav hrvatskih predstavnika:”Ne znam zašto bi priznanje Palestine značilo priznanje Hamasa, valjda bi to značilo priznanje ove palestinske uprave na Zapadnoj obali. Mislim da se naša Vlada zapetljala u niz odnosa ovisnosti o drugima i time si je vezala ruke. Koliko ja razumijem, dio argumentacije je i taj da palestinska uprava je odbila priznati Hrvatsku nakon raspada Jugoslavije, ali to se dogodilo i s drugim bivšim jugoslavenskim republikama, pa su one priznale Palestinu. Osim toga, ta odluka o priznanju je autonomna odluka Republike Hrvatske i ona može biti donesena neovisno o stajalištima aktualne palestinske uprave”.

“U svakom slučaju, ovaj novi val priznanja je vrsta pritiska na Izrael i pokušaj utjecaja na vladu SAD-a da prestane podržavati iznimno agresivno ponašanje Izraela prema svim susjedima, pa čak i onima kojima Amerikanci jamče sigurnost, i da se napokon stane na kraj genocidnoj politici vlade Netanyahua”.

Što utječe na stav Hrvatske o priznanju Palestine?

“Što se tiče SAD-a, vjerojatno premijer Plenković ne želi dovesti u pitanje saveznički odnos, što se tiče Njemačke, premijer očito želi da hrvatska vanjska politika bude usklađena s njemačkom politikom. Tu je i psihološki element: Njemačka osjeća odgovornost zbog postupaka Trećeg Reicha, kada je organiziran holokaust, NDH kao bliska saveznica je isto tako organizirala holokaust. Ali ja moram priznati da mislim da je to pogreška: I aktualna njemačka vlast i aktualna hrvatska vlast trebaju se distancirati od tih aspekata svoje prošlosti, a isto tako, preuzimajući povijesnu odgovornost za ono što su nekadašnje vlasti učinili protiv Židova nipošto ne implicira priznavanje prava Izraelu da sad on nad bilo kim provodi genocid”.

Izrael očito krši međunarodno humanitarno pravo

“Moj savjet i hrvatskoj i njemačkoj vladi je da inzistiraju na jednakoj primjeni međunarodnog prava u svim slučajevima, pa i u slučaju Izraela. Izrael očito krši međunarodno humanitarno pravo, ne poštuje suverenitet susjednih država, ne poštuje prava novinara, bespoštedno ubija novinare i medicinske radnike. Izrael ubija civile pod izlikom da želi uništiti Hamas. A Hamas je dobrim dijelom proizvod nastojanja izraelske vlade da podijeli Palestince u političkom pogledu”.

Eskalacija izraelskog ponašanja

Zamoljen da komentira pismo 500 talijanskih zaposlenika vlastitom ministru u kojem su izrazili duboku nelagodu zbog Gaze i pozvali svoju državu da djeluju, Kovačević je odgovorio:

“Teško je to zamisliti u Hrvatskoj. Mislim da koliko je dobro da građani artikuliraju i javno iznose svoja stajališta, da takav način govori o stanovitim slabostima u funkcioniranju talijanske države. Ali ne može se osporiti pravo građana da iskazuju svoja stajališta. Mislim da je pravi način jasna politička artikulacija putem političkih stranaka i drugih aktera javnog života. Jedan od primjera toga vidimo u Hrvatskom saboru, inicijativa da Sabor iznese stajalište o tome da je potrebno priznati palestinsku državu. S obzirom na eskalaciju izraelskog ponašanja, i s obzirom na potpuno beskrupulozno ponašanje Netanyahua i nekolicine ministara njegove vlade, jasno je da reakcije onih koji se s time ne slažu, koji su svjesni razine zločina koje je izraelska vlada počinila, jasno da njihove reakcije nisu uvijek umjerene”.

Što očekuje od hrvatskih zastupnika?

Upitan što očekuje od hrvatskih zastupnika po pitanju priznavanja Palestine, Kovačević je odgovorio,piše N1

“Za mene bi bilo iznenađenje da se zastupnici HDZ-a pridruže ovoj inicijativi ako prethodno premijer Plenković ne iskaže spremnost da Vlada promijeni svoju politiku. Mislim da je dobro da se u Saboru o tome raspravlja, mislim da bi bilo dobro da Vlada donese odluku o priznanju – za to joj i nije potrebno stajalište Sabora. Vlada bi mogla to priznanje definirati na način da će priznati Palestinu kada svi taoci budu oslobođeni…”

“Naša Vlada nije spremna ni na to. Različita opravdanja mislim da ne stoje. Ovako, odnoseći se prema genocidu u Gazi kao da je posljedica prirodne nepogode, a ne jasno definiranih politika izraelske vlasti, Vlada RH htjela to ili ne htjela postaje posredan sudionik tih groznih zbivanja u Gazi”.

