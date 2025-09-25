Zagađenost zraka sve češći uzrok karcinoma pluća

Karcinom pluća ostaje najsmrtonosniji karcinom kod oba pola, s oko dva miliona novih slučajeva godišnje širom svijeta. Gotovo petina svih smrti od raka uzrokovana je upravo ovom bolešću“,

naglasio je prof. dr. Gordan Srkalović, direktor University of Michigan Health – Sparrow Herbert-Herman Cancer Centra i domaći član ANUBiH-a, na javnom predavanju „Zagađenost zraka i kancer pluća“ održanom u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Iako je pušenje i dalje vodeći uzrok karcinoma pluća, najnoviji podaci pokazuju zabrinjavajući trend – sve veći broj oboljelih pacijenata koji nikada nisu pušili. „Karcinom pluća kod nepušača danas čini između 25 i 30% svih slučajeva, a smrtnost je veća nego kod karcinoma prostate, debelog crijeva ili jednjaka“, upozorio je prof. dr. Srkalović.

Poseban akcenat stavljen je na uticaj zagađenosti zraka, naročito finih čestica PM 2.5. „Zbog svoje mikroskopske veličine one dospijevaju duboko u alveole, izazivajući upalne procese i oksidativni stres koji dovode do genetskih promjena i nekontrolisanog rasta ćelija“, pojasnio je prof. dr. Srkalović.

Zaključeno je da prevencija mora obuhvatiti sve nivoe djelovanja – individualni, društveni i državni. Pored smanjenja pušenja, ključne su politike koje će ograničiti emisiju štetnih čestica i gasova, ali i mjere u domaćinstvima radi smanjenja unutrašnjeg zagađenja. Posebnu važnost ima i rano otkrivanje bolesti. „Iako se skrining trenutno provodi uglavnom kod pušača, morat ćemo pronaći načine da obuhvatimo i nepušače u visokom riziku“, naglasio je Srkalović.Govoreći o budućnosti liječenja, istakao je da su napredak u preciznoj onkologiji i razvoj ciljane terapije već donijeli značajne rezultate. „U narednih pet do deset godina očekujemo da će vještačka inteligencija i analiza tumorskih biomarkera omogućiti otkrivanje karcinoma pluća prije nego što postane vidljiv na radiološkim snimcima. To će otvoriti potpuno nove mogućnosti u ranom liječenju i spašavanju života“, poručio je.

Prof. dr. Gordan Srkalović je direktor Herbert-Herman Cancer Centra pri University of Michigan Health i domaći član ANUBiH-a. Autor je ili koautor gotovo 100 naučnih radova u najuglednijim svjetskim časopisima, citiran više od 9.700 puta. Njegova istraživačka interesovanja obuhvataju preciznu onkologiju, genomske analize i karcinom pluća,pišu Vijesti

Facebook komentari