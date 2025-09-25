Vukanović: Čović je najveći neprijatelj puta BiH ka EU

Prethodno je skupštinska većina na posebnoj sjednici NSRS, 22. augusta, donijela zaključak o neizlaženju na prijevremene izbore za predsjednika RS zakazane za 23. novembar.

Poslanici SNSD danas su i optužili opoziciju da krši zaključke NSRS o neizlaženju na prijevremene izbore za predsjednika RS.

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red i narodno poslanik u NSRS za Vijesti.ba je dao kratak komentar o tematici sjednice na kojoj je SNSD najavio definitivan izlazak na prijevremene izbore i poštivanje odluke CIK-a, iako je ranijom odlukom NSRS-a to bilo osporeno,pišu Vijesti

“Ova današnja posebna sjednica jedna je u nizu sjednica kojima se na najbrutalniji način kažnjava i ponižava Narodna skupština, jer prije mjesec dana smo donijeli zaključke da se vlast ne mijenja. Mi smo ih upozoravali i govorili smo treba prihvatiti odluku CIK-a i izaći na izbore i sad oni dolaze na naše i oni se sada zalažu za izlazak na izbore, gaze zakon što je (izglasan, op.a.) prije mjesec dana. Jednostavno, takav ćušpajz, takva lakrdija, takvo varanje… Ponašaju se kao guske u magli.”

Komentarišući razgovore između SDS-a i HDZ-a u Parlamentarnoj skupštini BiH, Vukanović je ocijenio da za HDZ SNSD nema alternativu. Također je Dragana Čovića i njegovu stranku naveo kao najvećeg kočničara EU integracija Bosne i Hercegovine i generalnog napretka.

“Razgovori ne mogu da škode mada mi ne očekujemo puno jer poznato je da Čović samo traži alibi da uzurpira i poziciju Ministra bezbjednosti i blokira rad savjeta ministara skupa s SNSD-om, on je najveći neprijatelj evropskih integracija i to treba svima biti jasno, kazao je Vukanović. Uvjeren je da kada ključni predstavnici EU u BiH uvide ulogu Dragana Čovića da će on ostati politički izoliran:”Ja očekujem da delegacije Evropske unije i Zapadne ambasade jasno kažu ko je najveći kočničar procesa puta BiH u ispunjavanju obaveza i donošenju odluka, jer sve ove pare koje gubimo, ovih 200 miliona plana rasta, posljedice su drskosti Borjane Krišto koja po nalogu Dragana Čovića otima Srbima mjesto Ministra bezbjednosti umjesto da se odabere onaj koji ima većinu i da se deblokira rad savjeta ministara i mnoge bi stvari poslije toga u BiH bile drugačije.”

Govoreći o mogućnosti da predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto podnese ostavku, Vukanović je poručio:

“Ja mislim da su vrlo male šanse. Ja sam realan i mislim da će Dragan Čović do zadnjeg čuvati Milorada Dodika. Tek kad bude dobio prijetnju iz zapadnih zemalja koje mu jako znače će on biti okarakterisan kao najveći neprijatelj evropskog puta Bosne i Hercegovine i da će se osjetiti posljedice, možda će se naći na nekoj crnoj listi, e onda bi se stvari promijenile. Dok god oni imaju prema njemu neki ovakav čudan odnos neće se ništa promijeniti.”

