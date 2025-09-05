Vulić osula po Schmidtu ‘jer joj je oduzeo predsjednika’: ‘Dodik je volja naroda i on je nama najbolji!’

Zastupnica SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sanja Vulić, obratila se javnosti nakon što budžet BiH ponovo nije usvojen.

Govoreći o istupu evropske komesarke za proširenje Marte Kos, Vulić je istakla da upozorenje o smanjenju sredstava iz Plana rasta za dodatnih 200 miliona eura ne treba posmatrati dramatično.

– Koliko mi je poznato, Vijeće ministara je zakazano za 1. oktobar. Cijenim da Evropska unija neće za jedan dan praviti problem ukoliko dođe do dogovora. Put budućnost BiH je razgovor nas na domaćoj sceni. Najveća greška svih nas koji ovdje živimo je kada je Schmidt suspendovao Ustav na jedan dan. Mi smo šutjeli jer smo mislili da je to problem FBiH. U FBiH niko nije smio da progovori. Suspenduje vam Ustav, dovede Trojku da nama ovdje bude zajednički dio na nivou BiH – kazala je Vulić.

Nastavljajući, kritikovala je Schmidta zbog, kako tvrdi, direktnog udara na srpski narod i institucije Republike Srpske.

– Treći korak koji je vam je on (Christian Schmidt op.a.) uradio je davanje koncesije u Varešu – oduzimanje imovine FBiH. Četvrta stvar – ide atak na srpski narod. Donosi zakon da oduzima nama izabranog predsjednika. Milorad Dodik je volja srpskog naroda. On je nama najbolji – rekla je Vulić.

Ukazala je i na problem položaja drugih naroda u BiH, tvrdeći da Schmidt svojim odlukama dodatno komplikuje odnose.

– Hrvati odavno nemaju pravo glasa jer im je oduzeto pravo da biraju hrvatskog člana Predsjedništva. Ovdje smo svi žrtve jednog čovjeka zbog kukavičluka – zaključila je Vulić.

Facebook komentari