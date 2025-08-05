Pečeni krompir bit će ukusniji nego ikad ako dodate ovaj dobro poznati sastojak

Kako vrijeme postaje hladnije, ljudi se sve više vraćaju receptima koji zahtijevaju pripremu hrane u rerni, kao i brojnim toplim varivima i jelima koji zahtijevaju dužu pripremu.

No, iako se mišljenja o izboru mesa i drugih jela razlikuju, većina ljudi na spisak omiljenih namirnica stavit će krompir.

Nije lako postići savršenu hrskavost izvana i laganu i pahuljastu sredinu. Čak i vrhunski kuhari teško postižu izazov da ih dobiju kako treba, a ako se ne ispeku kako treba, gotovo je sigurno da će i profesionalci razočarati.

Srećom za one koji traže trik, postoji jednostavna tehnika koja može transformirati vaš krompir od običnog u nešto malo posebnije, a ne uključuje skupe uređaje ili sate i sate provdene u kuhinji.

Dodavanjem samo jednog jednostavnog sastojka prije nego što pečeni krompiri uopće budu ubačeni u rernu, možete osigurati da će biti puni okusa.

Naime, tajna se krije u dobro poznatom i jednostavnom proizvodu, a to je kocka za supu. Nakon guljenja i rezanja, krompir ide u šerpu s vrućom vodom da se prethodno prokuhaju. Tada trebate dodati i kocku za supu.

Ova brza faza kuhanja pomaže da unutrašnjost ostane lagana i pahuljasta, a istovremeno stvara neravnomjernu teksturu izvana koja stvara savršenu površinu za hrskavost kada se susreće s vrućom rernom.

No, dok većina kuhara koristi običnu vodu, pileći temeljac može pomoći da se običnom krompiru doda prijeko potreban okus.

Visok sadržaj soli u temeljcu također pomaže da prodre u unutrašnjost krompira prije nego što postane hrskav u rerni, čineći ga “bogatijim”.

Ostavite krompir da se kuha u temeljcu dok ne prođe “test pada noža”. Jednostavno probodite krompir nožem i izvadite ga iz vode. Ako je krompir kuhan, odmah će skliznuti, a ako je nedovoljno kuhan, prilijepit će se za nož. Djelomično kuhanje trebalo bi trajati otprilike 10 do 15 minuta.

Nakon što se krompir ocijedi, za još više okusa, krompir možete posuti bijelim lukom u prahu i začinima poput bibera i osušenog ruzmarina.

Za sljedeći korak, stavite na prethodno zagrijani lim za pečenje s dobrom količinom vrućeg ulja ili masti i vratite u rernu na 200°C na otprilike 40-50 minuta – okrećući jednom na pola pečenja, prenosi Klix.

Facebook komentari