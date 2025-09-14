Od sutra štrajk u SKB Mostar: Zdravstveni radnici HNK najavljuju najveći protest do sada

Zdravstveni radnici Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar od sutra u 7 sati su ponovo u generalnom štrajku, saopćili su iz Sindikata ove zdravstvene ustanove.Nakon što je Kantonalni sud u Mostaru ukinuo mjeru zabrane štrajka, Sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar nastavlja štrajk započet 25. augusta,pišeMostarlive

Dalibor Vuković iz Koordinacije sindikata zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona je najavio i mogućnost organiziranja najmasovnijeg protestnog skupa do sada.

Podsjetimo, već tri sedmice traje generalni štrajk zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a u zdravstvenim ustanovama obavljaju se samo hitni medicinski pregledi.

