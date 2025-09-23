Bill Gates donira 912 miliona dolara za liječenje tri bolesti

Na događaju Reuters Newsmaker u New Yorku, Gates je poručio da se svijet nalazi na raskrsnici i upozorio da bi smanjenje sredstava moglo dovesti do smrti miliona djece. Donacija njegove fondacije jednaka je onoj iz 2022. godine, kada je Globalni fond posljednji put prikupljao sredstva u okviru trogodišnjeg ciklusa. Ove godine stiže nakon značajnih rezova državne pomoći, posebno u Sjedinjenim Državama.

Prema podacima Instituta za zdravstvene metrike i evaluaciju (IHME), globalna razvojna pomoć pala je za 21 posto između 2024. i 2025., što je najniži nivo u posljednjih 15 godina. Gates je upozorio da bi takav trend mogao ugroziti postignuti napredak, zahvaljujući kojem je od 2000. godine smrtnost djece prepolovljena, a spašeno oko pet miliona života godišnje.

Fondacija Gates, osnovana 2000. godine, jedan je od najvećih svjetskih finansijera u oblasti globalnog zdravlja, s fokusom na smanjenje siromaštva, borbu protiv zaraznih bolesti te prevenciju smrti majki i djece. Gates je ranije ove godine najavio da će gotovo cijelo svoje bogatstvo, procijenjeno na oko 200 milijardi dolara, donirati do 2045. godine, brže nego što je prvobitno planirao, zbog rastućih globalnih potreba,pišu Vijesti

Na godišnjem događaju Goalkeepers, fondacija je uručila nagradu Global Goalkeeper španskom premijeru Pedru Sanchezu, ističući da je Španija povećala svoj doprinos Globalnom fondu za 12 posto, a Globalnom savezu za vakcine (GAVI) za 30 posto.

