Bageri javnog preduzeća u službi privatnog kapitala: Hoće li Kuti postati nova Donja Jablanica?

Mještani naselja Kuti kod Mostara, većinom, Srbi povratnici, koji već pet godina vode borbu sa gradskim vlastima kako bi spriječili otvaranje kamenoloma iznad njihovih kuća, jutros su ponovo ostali zatečeni kada su bageri došli da preko njihovih posjeda prokrče put do kamenoloma.

”Možemo samo gledati i plakati. Nemoćni smo. Na silu krče put kako bi se otvorio kamenolom. Našim novcem rade za privatne investitore i kamenolom koji će nas sutra pobiti. Mi smo uskoro nova Donja Jablanica”, tvrde mještani.Inspektorica za puteve u Gradskoj upravi Mostara Dalila Spahić jutros je došla zajedno sa komunalnom inspektoricom Jagodom Barbarić i radnicima JP ”Komunalno” kako bi prokrčili put ka kamenolomu.

Već godinu dana na ovom lokalitetu se pokušava prokrčiti put koji se vodi kao javni put, ali koji se ne koristi više od pedeset godina. Mještani tvrde da širina toga nekadašnjeg puta nije veća od metar i po i da sve ostalo ulazi u njihove privatne posjede, što su u više navrata potvrdili i geometri.

Mještani kažu da na rješenju koje su gradske inspektorice donijele na teren stoji da se danas obavljaju radovi na uklanjanju divljih deponija, što kako kažu nije istina. Takođe pokazuju dopis šefice Odjela za privredu i komunlane poslove Grada Mostara Amire Trbonja koja je 2022. godine navela da probijenje ovoga puta izlazi iz okvira nadležnosti Službe za komunalne poslove.

Mještani Kuti pitaju se da li je moguće da se kod toliko nagomilanih komunalnih problema u Mostaru, JP Komunalno troši da krči put za potrebe jedne privatne firme.

Mještanin Bojan Lozo ističe da i danas gradske vlasti ulaze u privatne posjede uz negiranje svih dokumenata koji postoje. Ovdje ne postoji put

“Preko srpske zemlje hoće da prokrče nelegalan put do kamenoloma. Već petu godinu smo u borbi. Oni nam kažu da imaju papire za kamenolom, a mi kažemo da nemaju. Imaju podršku kod gradonačelnika i komunalne inspekcije. Inspektorica Spahić je došla prvi put i rekla da se ne može ići putem i onda je okrenula priču”, kaže Lozo.

Poručuje da se borba mještana Kuti nastavlja i da neće dopustiti da se iznad njihovih kuća otvori kamenolom.

Mještanin Rade Lozo kaže da put koji hoće da prokrče do kamenoloma ide preko njegove zemlje.

“Postoji oko 1,5 metara starog puta a sve ostalo je naše vlasništvo. Ja ne znam šta ovo rade. Nikome nije jasno šta rade. Mi smao znamo da smo nemoćni”, priča Lozo.

Prema njegovim riječima, ocrtavanja su pokazala da put postoji, ali je njegova širina sporna.

“Oni tuda mogu proći pješke, ali ne mogu raditi ovo što rade. Prijetili su nam prošle godine hapšenjem na gornjem putu gdje je asfalt. Onda su prešli ovamo, ali ovaj put ide preko naše zemlje i opet izlazi na taj asfalt gdje smo počeli borbu. Mi ih i ako prođu ovuda opet gore čekamo. Ovo je sve ko paučina uvezano, od gradskih vlasti, inspekcije i drugih. Sve je ovo kriminal i lopovluk. Svi su protiv nas. Mi smo ovdje manjina koja se bori već pet godina i odupirali smo se, ali evo sad su navalili svim silama”, kaže Lozo.

Predsjednik Udruženja ”Kuti” Aner Omanović naglađava da je u pitanju sprega investitora sa pojedincima iz gradske uprave.

“U privatne svrhe koriste javna sredstva grada. Napisali su u dokumentu da raščišćavaju divlje deponije, a doveli su mašine da privatniku za taj novac čiste put. Pri tome taj put je nelegalan”, kaže Omanović.

Omanović priča da se teško boriti, jer je glavni igrač u igri oko kamenoloma gradonačelnik Mostara Mario Kordić koji, kako kaže, “uporno gura gradske inspekcije na svoje građane”.

“Sve probleme grada je prenio na građane Bijelog Polja. Bijelo Polje ima Uborak, ima kamenolom, gradnju autoceste, streljanu. Ovde kažu da će raščišćavati divlje deponije danas, a vidite da nigdje nema deponije ni smeća. Ovo je čista laž. Drugi problem jeste inspektorica Spahić koja se uporno bori kao da je njena imovina da bi napravila trasu do kamenoloma stranim investitorima iz samo njenih razloga. Ona već šesti put dolazi u naselje i mi joj predočavamo dokumenta, ali kaže da je to ne zanima i vidite šta rade”, kaže Omanović.

Poručuje da će mještani, kao i do sada, koristiti sva moguća prava, kao i da će se potpisati krivične prijave protiv svih koji hoće preko zemlje mještana trasirati put ka kamenolomu.

Inspektorica Spahić navodi da se radi po zahtjevu stranaka u postupku, te da je Grad Mostar upravitelj svih javnih puteva i u obavezi je da održava javne puteve. ”Ovaj put sada je došao na red”, kazala je Spahić.

Inspektorica Jagoda Barbarić tvrdi da se u ovom predmetu godinu dana vodio postupak i da se radi, jer se mora pristupiti izvršenju drugostepenog rješenja,pišu Mostar.live

Mještani ovog mostarskog prigradskog naselja već godinama vode borbru protiv otvaranja kamenoloma u ovom mjestu strahujući da ih čeka tragična sudbina Donje Jablanice.

Oni su podigli tužbe prema ministarstvima kako bi se poništile dozvole koje su izdane. Spor oko urbanističke dozvole vodi se na Kantonalnom sudu u Mostaru, a spor oko okolinske dozvole na sudu u Sarajevu.

Mještani Kuti i ranije su u više navrata pokušavali spriječiti otvaranje puta.

Facebook komentari