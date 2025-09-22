Danas počinje jesen

Astronomski, ovaj trenutak se naziva jesenja ravnodnevnica – dan kada su svjetlost i mrak gotovo u potpunosti izjednačeni,piše N1
Sunce će, jesenje ravnodnevnice, početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora i njegova svjetlost bivat će postepeno sve slabija, a noći sve duže.
Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i
ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore
komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog
izražavanja. Portal Haber.ba zadržava
pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja -
Više o Uslovima korištenja...