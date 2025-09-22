Danas počinje jesen

Astronomski, ovaj trenutak se naziva jesenja ravnodnevnica – dan kada su svjetlost i mrak gotovo u potpunosti izjednačeni,piše N1

Sunce će, jesenje ravnodnevnice, početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora i njegova svjetlost bivat će postepeno sve slabija, a noći sve duže.

Facebook komentari