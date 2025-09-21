Marta Kos stiže u BiH, SNSD najavio bojkot obraćanja u Parlamentu BiH

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos danas stiže u posjetu Bosni i Hercegovini od 21. do 24. septembra.

Komesarka Kos će se sastati s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto, kao i s predsjednicom Centralne izborne komisije BiH Irenom Hadžiabdić.

Komesarka će posjetiti i Brus, gdje će zajedno s načelnikom Bojom Gašanovićem obići igralište i ambulantu finansirane EU sredstvima, te susresti s lokalnim planinarskim udruženjima i mladima.

Komesarka će također prisustvovati ceremoniji potpisivanja ugovora u Vijećnici u Sarajevu za izgradnju novog muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, finansiranog kroz program EU4Culture.

U utorak, 23. septembra, komesarka Kos će otvoriti konferenciju “Kritički glasovi pod pritiskom” u Europe House u Sarajevu, te učestvovati na događaju s mladima i sportistima iz BiH, uključujući Amela Tuku, u organizaciji Olimpijskog komiteta BiH u okviru 10. Evropske sedmice sporta u Visokom.

U Visokom, komesarka Kos će se također susresti sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem, kao i gradskim vijećnicima.

Također će posjetiti općinu Vareš, koja je dio projekta “Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini – MOŽEMO BOLJE”, koji finansira EU, a provodi se u saradnji s Ujedinjenim nacijama u BiH, Misijom OSCE-a u BiH i Uredom Vijeća Evrope u BiH,pišu Vijesti

U srijedu, 24. septembra, komesarka Kos će se obratiti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Milorad Dodik je rekao da će SNSD u Predstavničkom domu PSBiH bojkotovati obraćanje evropske komesarke Marte Kos, a da se Domu naroda BiH neće ni obratiti s obzirom da ovim tijelom predsjedava Nikola Špirić

