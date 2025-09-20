Sve više oboljelih od COVID-a, epidemiolog otkrio kakvi su simptomi: “Ovi se mogu pojaviti kod djece…”

U posljednjoj sedmici mjerenja zabilježeno je gotovo 800 slučajeva zaraze u Hrvatskoj.

Raste broj oboljelih od koronavirusa, a zbog porasta slučajeva dječji odjel pulske bolnice privremeno je zatvoren.

O aktuelnoj situaciji, simptomima i preporukama za cijepljenje je s epidemiologom Bernardom Kaićem razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak.

“Diljem zemlje imamo sve veći broj novooboljelih. Negdje polovicom augusta počeo je rasti broj oboljelih. U julu te početkom kolovoza je bilo 50 novooboljelih tjedno. A sad, u ovom zadnjem tjednu ih je bilo skoro 800. Prošle godine je također u ovo doba počeo rasti broj oboljelih od COVID-a, samo što su prošle godine bile i veće brojke, recimo dva, tri puta veće u ovo doba godine”, objasnio je Kaić.

Kako kaže, simptomi nisu u potpunosti isti kao kada se zaraza prvi put pojavila.

“Tada je karakterističan simptom bio gubitak njuha i bilo je puno više težih oblika bolesti nego sada. Sada nema ništa posebno karakteristično, liče na gripu, a kod djece se mogu pojaviti i probavne smetnje”, poručio je.

Kao i prošle jeseni, izdane su preporuke za cijepljenje.

“Preporučeno je da se jednom dozom docijepe ljudi koji imaju povećan rizik od komplikacija bolesti ili koji imaju neku nekroničnu bolest koja bi se mogla dodatno pogoršati zbog COVID-a. Preporuka stoji i za zdravstvene djelatnike koji su posebno izloženi, a kako ne bi izostajali s posla”, rekao je.

Kaić je objasnio da su preporuke za cijepljenje protiv COVID-a vrlo slične preporukama za cijepljenje protiv gripe te da je sada vrijeme za cijepljenje protiv jednog i drugog,piše N1

Ipak, gripa se još nije pojavila u sezonskom obliku, nego samo u pojedinačnim slučajevima.

