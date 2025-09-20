Hasanović dobio pečat: Novac za prijevremene izbore u RS stiže na vrijeme

Zamjenik ministra finansija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović (SDP) danas je dobio pečat iz kabineta ministra Srđana Amidžića (SNSD), čime je okončana drama oko transfera novca Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) za održavanje prijevremenih izbora u RS, koja je trajala cijelu Hasanović je potvrdio na Face televiziji da je dobio pečat koji je trebao za Instrukciju o osiguranju dodatnih sredstava CIK-u za provođenje prijevremenih izbora za predsjednika RS 2025. godine u iznosu od 6,4 miliona KM.

Odluka je prvobitno trebala biti potpisana još prošlog petka, a Hasanović je trebao pečat staviti u ponedjeljak, no procedura se odužila cijelu sedmicu.

Zbog toga se postavilo pitanje hoće li CIK uspjeti pripremiti prijevremene izbore na vrijeme, s obzirom na odugovlačenje SNSD-a s prebacivanjem potrebnog novca,piše Avaz

CIK će uskoro održati novu sjednicu, na kojoj će odrediti daljnje rokove za održavanje izbora i pripremiti javne nabavke za izradu izbornog materijala. Prijevremeni izbori za predsjednika RS raspisani su za 23. novembar, nakon što je prethodni predsjednik Milorad Dodik izgubio mandat zbog pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija. Kaznu zatvora je zamijenio za novčanu.

Facebook komentari