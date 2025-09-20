Hadžići danas marširaju za “Palestinu”, sinoć postavljena instalacija

Asocijacija za saradnju i unapređenje sredine i Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini danas u Hadžićima organizuju protestnu šetnju “Glas za Palestinu”.

U susret okupljanju sinoć je u Hadžićima postavljena instalacij s ispisanom porukom: OVO JE GENOCID!

“Želimo prenijeti snažan apel protiv nepravde i podsjetiti na živote hiljada nedužne djece koji su ugašeni”, naveli su organizatori.

Projekat “Glas za Palestinu” posvećen je palestinskoj djeci ubijenoj u Gazi i cijeloj Palestini, a cilj je podsjetiti na živote koji su ugašeni i poslati snažnu poruku protiv genocida,pišu Vijesti

U okviru projekta održat će se i Marš solidarnosti – mirna protestna šetnja 20. septembra. Okupljanje učesnika počinje u 16:00 sati ispred OŠ Hadžići, a start šetnje je u 17:00 sati.

Učesnici su pozvani da ponesu metalne predmete (lončiće, šerpe, kašike) za zajednički zvuk otpora, dok transparenti moraju biti isključivo ručno izrađeni i napisani. Dress code je crvena boja – simbol crvene linije i krvi nevinih palestinskih života.

