Jedini završeni projekat Lasićevih Autocesta: Radar kod tunela Ivan

Nakon “block-in-matrix” bajke, u najnovijem plaćenom zamazivanju očiju plasirane su fotografije impresivnog tunela “Zenica” – “skoro pa spremnog za puštanje u promet“.

Skoro pa, jer “ofarban i sa signalizacijom“ čekat će završetak trase i puštanje u saobraćaj.

A ovaj dio trase, Ponirak – Vraca trebao je biti završen u aprilu 2022. godine.

Naime, ugovor je potpisan je 01. augusta 2019. godine, a rok za izgradnju bio je 30 mjeseci.

Prošlo je 60 mjeseci, a iz Autocesta nam nude “impresivne fotografije” tunela koj ne vodi nigdje,pišu Vijesti

Osim kašnjenja u završetku izgradnje dionica, Autoceste FBiH kasne i s početkom najavljenih radova. Primjer je tunel Prenj kojem direktor ovog javnog preduzeća Denis Lasić, početak radova najavljuje od 2019. godine.

Također, već pet godina čeka se nastavak radova na završnih 1,5 kilometara saobraćajnice na Lot-u 3B Sarajevske zaobilaznice.

Zapravo, jedini projekt kojeg je u toku dosadašnjeg mandata na čelu Autocesta FBIH okončao Denis Lasić jeste stavljanje u funkciju radara za kontrolu brzine na izlazu iz tunela Ivan, na dionici Tarčin – Bradina.

