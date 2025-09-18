Mehmedović: Panična reakcija Čovićevog pijuna, udarili smo na osinje gnijezdo

Sekreterijat je naveo da te izjave nanose štetu ugledu institucije.

Istakli su da posebno zabrinjava retorika kojom se generalnom sekretarijatu pripisuje da “provodi apartheid nad Bošnjacima”, “kontrolira sve procese zapošljavanja” i djeluje u interesu “isključivo jedne političke opcije”.

“Podsjećamo javnost da se svi procesi zapošljavanja, imenovanja i donošenja odluka unutar Sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i drugih institucija Bosne i Hercegovine odvijaju isključivo u skladu sa zakonom, pravilnicima i propisanim procedurama. Insinuacije da jedna osoba ‘kontrolira sve procese’ nisu samo neosnovane već su i apsurdne u kontekstu ustavne strukture i funkcioniranja državnih tijela”, poručili su.

Pozvali su zastupnika Mehmedovića, kao i sve druge javne aktere, da se suzdrže od širenja politički obojenih konstrukcija,pišu Vijesti

“Ako posjeduju konkretne dokaze o nezakonitostima, neka ih prijave nadležnim tijelima, a ne da koriste medijski prostor za iznošenje neodgovornih tvrdnji. Vjerujemo da su javna odgovornost, međusobno poštovanje i istinito informiranje minimum koji svi zaslužuju — i građani Bosne i Hercegovine i oni koji savjesno obavljaju javne dužnosti. Napadi na pojedince, posebno državne službenike, nikada ne smiju postati zamjena za argumentiranu političku raspravu niti sredstvo za destabilizaciju javnog povjerenja”, poručili su.

Na ove tvrdnje državni zastupnik Šemsudin Mehmedović za Vijesti.ba ističe da je Vidović našao za pravo da komentira i napada stavove i raspravu najviše zakonodavne vlasti Predstavničkog doma Parlamenta BiH u kojoj se, legitimno i legalno na osnovu službenih podataka raspravljalo o neustavnoj i neravnopravnoj raspodjeli pozicija i radnih mjesta u državnim institucijama.

“Antibosanski politički moćnici, u saradnji sa indolentnim foteljašima iz bivših i sadašnjih vladajućih stranaka tzv. probosanske opcije koji već godinama diskriminiraju bošnjački narod u raspodjeli pozicija i radnih mjesta u državnim institucijama, ponovo su isturili ispred sebe generalnog sekretara Vijeća ministara BiH Roberta Vidovića u namjeri da zataškaju jedan od najozbiljnih udruženih zločinačkih pothvata posljednjih godina. Naime, Vidović, koji bi trebao biti nestranački državni funkcioner, našao je za pravo da komentira i napada stavove i raspravu najviše zakonodavne vlasti Predstavničkog doma Parlamenta BiH u kojoj se, legitimno i legalno na osnovu službenih podataka raspravljalo o neustavnoj i neravnopravnoj raspodjeli pozicija i radnih mjesta u državnim institucijama”, poručio nam je Mehmedović.

Državni službenik Robert Vidović na sastanku HDZ-a

Državni službenik Robert Vidović na sastanku HDZ-a (Prvi s lijeva)

Dodao je da je saopćenje za javnost, koje je Vidović danas plasirao, očito po nalogu i u dogovoru sa šefovima Draganom Čovićem i Borjanom Krišto.

“Ovo predstavlja grubu zloupotrebu položaja, zbog čega ćemo, ne samo tražiti njegovu odgovornost zbog političkog djelovanja imenovanog državnog službenika što je strogo zabranjeno. Ne samo da Vidović već godinama obavlja prljavi posao za HDZ nadzirući zapošljavanja u državnim institucijama, upravljajući unapređenjima državnih službenika, direktno djelujući na uspostavljanju neustavnog debalansa, ovaj Čovićev pijun ima razgranatu mrežu nezakonitih utjecaja o čemu ćemo blagovremeno obavijestiti pravosudne institucije, ali i podnijeti inicijativu za njegovu hitnu smjenu”, istakao je.

Na kraju nam ističe da je nezabilježeno u političkoj praksi da jedan imenovani rukovodeći državni službenik na ovakav način atakuje na rad Parlamenta BiH odnosno da komentira sjednicu i činjenice koje su iznijeli od naroda demokratski izabrani predstavnici.

“Vidović je nasuprot tome eklatantan primjer stranačkog jurišnika koji se infiltrirao u državne institucije i zloupotrebom položaja sprječava napredak. Njegova panična reakcija, očito po nalogu stranačkih šefova, samo potvrđuje da smo iznoseći tačne i istinite podatke udarili na osinje gnijezdo. Ali, Bosna i Hercegovina uvijek na kraju izađe kao pobjednik, možda bi Vidović trebao za to pitati svoje šefove Čovića i Dodika”, zaključio je.

