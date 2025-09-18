Vijesti

CIK BiH čeka potez Ministarstva finansija BiH, Amidžić još uvijek ‘ne da’ pečat: “Iz dana u dan smo u sve većem problemu”

Objavljeno prije 1 sat

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je odluku o finansiranju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, ali je odluka još nema pravnu valjanost jer ministar Srđan Amidžić nije stavio pečat Ministarstva na tu odluku. Na održanoj sjednici Centralne izborne komisije BiH osvrnuli su se i na ovaj segment.

Naime, Željko Bakalar je kazao kako još uvijek nisu dobili akt iz Ministarstva finansija.

“Nismo dobili akt iz Ministarstva finansija, nisu donijeli odluke vezane za naše aktivnosti za provodbu aktivnosti. Svakim danom izgubljenim mi smo u većem problemu, radi kratkoće rokova u izbornom procesu”, kazao je.

Dodao je kako javne nabavke imaju jasne precizirane rokove.

“U ovako kratkim rokovima, ova četiri dana nam jako puno znače. Puno bi bilo bolje da smo odluku dobili u ponedjeljak. Službe su pripremile sve nacrte, već četvrti dan čekamo da zakažemo tu sjednicu. Još uvijek je neizvjesno kada će ona biti održana”, istaknuo je Bakalar.

Podsjetimo, dobio obećanje iz Amidžićevog kabineta – od njegovih savjetnika, da bi pečat mogao biti stavljen danas (četvrtak), ali je izrazio sumnju da će se to desiti.

Bitno je istaknuti da ova procedura traje od ponedjeljka iako se mogla završiti u roku od samo nekoliko sati.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH donijela je odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika entiteta Republike Srpske nakon što je dosadašnjem predsjedniku Miloradu Dodiku oduzet mandat, a nakon pravosnažne presude Suda BiH kojom je Dodik pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja u predmetu koji se protiv njega vodio zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika,piše N1

Prema zakonskim procedurama, finansiranje izbora osigurava Ministarstvo finansija i trezora BiH, koje mora odobriti i osigurati potrebna sredstva.

CIK BiH je ranije upozorio da su rokovi izuzetno kratki i da svako odugovlačenje može ugroziti organizaciju izbornog procesa.

Odlukom CIK-a BiH prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske bit će održani 23. novembra.


