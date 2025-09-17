Imamo veći broj nastavnika po učeniku nego evropske države!?

Dok prosjek u zemljama, članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) iznosi 14 učenika po nastavniku u osnovnim školama i 13 učenika u srednjim školama, taj omjer je u BiH gotovo nepoznanica. Zvaničnih podataka o omjeru nastavnika i učenika u BiH nema, kako nam je to potvrđeno nakon niza upita raznim instancama iz oblasti obrazovanja, a sudeći prema onima koji su se iznosili, naprimjer, nakon PISA testiranja od 2018. godine, prosječan učenik u BiH pohađa školu u kojoj ima otprilike sedam učenika na svakog nastavnika.

Manji od EU

Godinu kasnije iz izvještaja Svjetske banke o obrazovanju, a kojem, također, nisu bili dostupni brojni podaci, vidljivo je da, kada je riječ o FBiH, šest od 10 kantona ima omjer učenika i nastavnika manji od Evropske unije koji je 19.

– Prosječna veličina odjeljenja u srednjem obrazovanju u FBiH i RS je uporediva s prosječnom veličinom srednjoškolskog odjeljenja u EU od 21 učenika i OECD od 23 učenika i prosječnim omjerom učenika i nastavnika od približno 12 u EU i 14 u OECD – stoji u tom izvještaju.

Međutim, od tada do danas, kako pokazuje statistika, broj učenika se smanjivao, dok se broj nastavnika povećavao. Budući da konačnih podataka za ovu školsku godinu nema, naprimjer, u protekloj je u BiH u osnovnim školama bilo 251.756 učenika i 24.422 nastavnika. U srednjim školama, prema podacima Agencije za statistiku BiH, lani je bilo 108.057 učenika, dok je u nastavni proces bilo je uključeno 12.819 nastavnika.Namir Ibrahimović iz Centra za obrazovne inicijative „Step by step“ kaže kako je zabrinjavajuće da mi nemamo sve podatke koji se tiču obrazovanja u BiH.

– Dakle, ne znamo kakva je strukura nastavnog osoblja u svim administrativnim jedinicama u BiH niti imamo sve druge potrebne podatke koji bi nam omogućili da strateški planiramo šta ćemo činiti s obrazovanjem u nekom narednom periodu , a preduvjet je omjer nastavnika i učenika – navodi Ibrahimović za „Dnevni avaz“.

Broj uposlenih

Poznato je, ističe, da je taj omjer prilično neujednačen i da je u nekim dijelovima BiH taj odnos mnogo bolji u smislu da na jedan veći broj učenika dođe jedan nastavnik, a da u nekim drugim dijelovima BiH, najčešće zbog odlazaka iz države, na jednog nastavnika dolazi veoma mali broj učenika.

– Teško je precizno govoriti o tome, ali ono što mi je poznato je da se događa paradoks, odnosno da se smanjuje broj učenika, a da se povećava broj uposlenih generalno. I dalje je pitanje šta mi dobivamo kao kvalitet obrazovanja, jer međunarodna istraživanja pokazuju da obrazovanje u BiH nije kvalitetno i, nažalost, ne vidimo obrazovne politike koje kreiraju okruženje u kojem će se takva vrsta odnosa prema škola promijeniti – naglašava Ibrahimović,piše Avaz

