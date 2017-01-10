Štrajk zdravstvenih radnika u HNK traje već tri sedmice, Mostarci stali uz njih

Već tri sedmice traje generalni štrajk zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK). Za to vrijeme u zdravstvenim ustanovama obavljaju se samo hitni medicinski pregledi. U štrajku je trenutno oko hiljadu radnika, a iz Sindikata zdravstva najavljuju da, ukoliko Kantonalni sud poništi rješenje Općinskog suda kojim je zaposlenicima SKB Mostar zabranjen štrajk, planiraju održati veliki protestni skup svih 4.000 radnika u zdravstvu.Dvadeset i dva dana traje generalni štrajk u pet zdravstvenih ustanova na području HNK. Iako su obustavljeni redovni pregledi i hladni operativni zahvati, te se zbrinjavaju samo hitni slučajevi, pojedini građani kažu da su im pružene redovne zdravstvene usluge uprkos štrajku.

“Imao sam žulj, na Carini u ambulanti su me pregledali bez riječi, dali mi neki sprej, izuzetno su korektni i zaslužili su ekstra plate”, kaže jedan pacijent.

“Odradili su mi termin, oko 20 dana sam čekala, u Domu zdravlja”, navodi druga sagovornica.

Prema sporazumu koji sindikat ima s poslodavcima, propisane su zdravstvene usluge koje se ne prekidaju tokom štrajka. Predsjednik Sindikata KB “Dr. Safet Mujić”, Ismet Kodro, ističe da problema ima mnogo, ali da je štrajk neminovan.

“Imamo pritisak od pacijenata, ali veći nam je pritisak iznutra, iz ministarstva preko poslodavaca. Kako vrijeme odmiče pacijenti razumiju i sve nam je manje tih pritisaka. Za trudnice ne važe mjere štrajka, tu su djeca, onkološki pacijenti, oni kod kojih postoji sumnja na maligne bolesti i sva hitna stanja druge prirode”, kaže Kodro.

Građani u većini snažno podržavaju zdravstvene radnike.

“Podržavam ih, jer ako nema njih, nema ni nas – u svakom pogledu”, kaže jedan Mostarac.

“Ja sam zdravstveni radnik, pa podržavam”, dodaje sagovornica.

“Uljudni su, kulturni, gdje god se obratite ukažu pomoć, od mene imaju respekt”, ističe treći.

“Ne vidim razloga zašto bi bila diskriminacija u sistemu da ljekari imaju priznati koeficijent, a ostali zdravstveni radnici nemaju. Nikakav osnov ni moralni ni zakonski nema da se to ne ispoštuje”, smatra sagovornik.

Zdravstveni radnici traže povećanje plata i ravnopravan tretman – potpisivanje aneksa Kolektivnog ugovora kojim bi im bio povećan koeficijent za 0,50, na isti način kao što je učinjeno Sindikatu doktora medicine i stomatologije.

Dalibor Vuković iz Koordinacije sindikata zdravstvenih radnika HNK podsjeća da je Vlada primijenila dvostruke standarde.

“U jednom trenutku bila su dva kolektivna ugovora na snazi – doktori su imali jedan, a ostalih 400 radnika drugi. Bili smo pripravni da do 1.12. ne tražimo povećanja dok ugovor traje. Međutim, ministar je potpisao aneks i dao veća prava doktorima, a nama govori da to ne možemo tražiti. To je dvolični pristup”, navodi Vuković,piše N1

Iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a podsjećaju da je Općinski sud u Mostaru donio mjeru osiguranja kojom je Neovisnom sindikatu zaposlenika SKB-a Mostar zabranjen štrajk, te upozoravaju na posljedice nepoštivanja sudske odluke.

Sindikat zdravstvenih radnika, ipak, ne planira odustati. Nadaju se da će odluka Kantonalnog suda ići u njihovu korist, nakon čega bi održali veliki skup kako bi izvršili dodatni pritisak na Vladu HNK.

