Evo koliko novca morate odvojiti ako želite skijati na Jahorini

Olimpijski centar “Jahorina” zvanično je pokrenuo pretprodaju ski karata koja traje od 15. septembra do 15. oktobra.

Bilo kojih 10 dana ili večeri skijanja po cijeni od 520 KM, što znači da dan skijanja košta samo 52 KM, u bilo kojem periodu sezone.

⁠Uz sezonsku kartu za dnevno skijanje sada dobijate i noćno i to po cijeni od 1.500KM umjesto dosadašnjih 2.150 KM.

⁠Sezonska karta za dnevno skijanje radnim danima sada je 975 KM i uz nju dobijate gratis noćno skijanje.

Novitet je i pomjerena starosna granica. Dječija karta važi za sve do navršenih 14 godina. Besplatno skijanje za djecu do 6 godina.

“⁠Dječija karta za 10 dana skijanja (dnevno ili noćno) – umjesto 450 KM, u pretprodaji za 360 KM. Sezonska karta za djecu za korištenje radnim danima – samo 533 KM, uz gratis noćno skijanje. Sezonska dječija karta sa vikendom (dnevno i noćno skijanje) – 820 KM”, saopćeno je.

Sve karte sa sniženim pretprodajnim cijenama možete kupiti online putem web shopa OC Jahorina, kao i na kasama na Poljicama. Radno vrijeme za kupovinu karata, u pretprodaji, na kasi je od 8-16 sati radnim danima.

– Ni to nije sve – posebnu vrijednost pretprodajnim kartama daje i mogućnost da će se odabrane karte moći koristiti i na ski centru ‘Igrišta’, što znači da ljubitelje zimskih sportova očekuje čak dva skijališta i bezbroj pogodnosti u jednoj sezoni. Zimska sezona na vašoj olimpijskoj planini nije samo sportski doživljaj, već i prilika za druženje, stvaranje uspomena i uživanje u čaroliji planine. Upravo zato, pretprodaja je najbolji način da se obezbijedi ulaznica za nezaboravne trenutke i da svi ljubitelji skijanja dočekaju zimu spremni i prvi zauzmu svoje mjesto na stazi – saopćeno je.

Facebook komentari