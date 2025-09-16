Potvrđena optužnica protiv Marka Šljivića zbog nesreće kod Čapljine u kojoj su poginule tri osobe

Optužnica je podignuta zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog prometa.

Šljivić se sumnjiči da je dana 31. maja, oko 04:15 sati, na magistralnoj cesti M-17, u mjestu Ševaš Njive, Grad Čapljina, prouzrokovao saobraćajnu nesreću kojom prilikom su tri osobe smrtno stradale.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo izricanje mjera zabrane napuštanja mjesta boravka i zabranu putovanja te da mu se izrekne mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole, kao i oduzimanja putne isprave uz zabranu izdavanja novih putnih isprava koje služe za prelazak granice Bosne i Hercegovine do pravomoćnosti presude, što je sud i prihvatio te izrekao navedene mjere,pišu Vijesti

Podsjećamo, u nesreći koju je prouzrokovao Šljivić poginula su dvojica pripadnika Oružanih snaga BiH i djevojka.

“Tužilaštvo je cijenilo da su okončanjem istrage i potvrđivanjem optužnice od strane suda, prestali razlozi zbog kojih je prema optuženom bila određena mjera pritvora, te je iz tih razloga sudu predložilo izricanje mjera zabrane”, saopćeno je iz Tužilaštva HNK-a.

