Gradsko vijeće jednoglasno: Smeće ide sa mostarskih ulica, civilna zaštita i javna preduzeća na potezu

Gradsko vijeće Grada Mostara danas je održalo vanrednu sjednicu na kojoj se raspravljalo o problemu odvoza smeća nakon što je inspekcija zatvorila deponiju Uborak – Buđevci.

Nakon što je gradonačelnik Kordić ukratko iznio trenutnu pravnu situaciju u kojoj se nalazi Grad Mostar, odnosno J.P. Deponija, zatražio je da Gradsko vijeće donese odgovarajuće odluke ili zaključke u pravcu prevazilaženja postojećeg stanja.Uslijedila je vijećnička diskusija, na momente prilično burna uz, jednako burne gradonačelnikove odgovore, ali su se svi diskutanti složili u jednom – da se problem odvoza i deponovanja smeća mora riješiti, uz vidna neslaganja ili nesnalaženja u tome na koji način i kojim putem krenuti, te koju formulaciju prihvatiti.

Na zahtjev vijećnika Marka Novaka uslijedila je pauza u kojoj su održani sastanci Odbora za komunalne poslove i Odbora za statutarna pitanja, te predsjednika klubova vijećnika.

Nakon pauze usvojen je, jednoglasno, Zaključak u kojem stoji:

1. Gradsko vijeće Grada Mostara prihvata Zaključke Štaba civilne zaštite Grada Mostara od 9. septembra 2025. godine u vezi s problematikom odlaganja otpada na području Grada Mostara.

2. Gradsko vijeće Grada Mostara prihvata Mišljenje Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-nerevtanskog kantona broj 2196/25 od 5. septembra 2025. godine kao stručnu osnovu u kojoj se problem odlaganja otpada ocjenjuje ozbiljnim javnozdravstvenim rizikom.

3. Gradsko vijeće poziva Štab civilne zaštite Grada Mostara da bez odgode poduzme sve mjere radi sprječavanja i otklanjanja posljedica prijeteće opasnosti, uključujući i mogućnost proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće, kako bi spriječio nastanak i trajanje ugrožavanja javnog zdravlja.

4. Nadležna gradska javna preduzeća dužna su u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, provesti mjere sanacije, prostora ugroženih gomilanjem otpada.

5. Gradsko vijeće Grada Mostara poziva nadležne organe i institucije na svim nivoima vlasti, uključujući Hercegovačko-neretvanski kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu, da se maksimalno uključe u iznalaženje dugoročnog održivog rješenja u cilju zbrinjavanja otpada u Federaciji BiH, HNK i Mostaru.

