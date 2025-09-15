Nova Covid varijanta širi se brzo: Promuklost kao prvi znak

Varijanta Covida – Stratus, poznata i kao XFG, brzo se širi među populacijom i donosi suptilan rani simptom koji ljudi lako mogu previdjeti i otpisati kao bezazlen, piše Daily Star.

Varijanta se neprimjetno širi, izazivajući simptome koje je lako ignorisati, dok se novi soj brzo širi među ljudima.

Zdravstveni zvaničnici u Irskoj zabilježili su 425 novih infekcija tokom prve sedmice septembra, a vjeruje se da je varijanta Stratus (XFG) odgovorna za veliku većinu tih slučajeva. Soj se, navodno, širi unutar zajednica uz prepoznatljive rane znakove upozorenja.

Varijanta se širi alarmantnom brzinom, sada čini 76,1% dokumentovanih infekcija, u poređenju sa 49,3% prije šest sedmica, prema podacima Health Protection Surveillance Centre iz Irske.

World Health Organization (WHO) klasificirala je Stratus kao “variant under monitoring” (varijanta pod praćenjem). Iako se ne vjeruje da izaziva ozbiljnije bolesti, može se širiti brže od prethodnih sojeva.

Suptilan početni simptom

Varijanta donosi suptilan, početni simptom koji mnogi mogu zanemariti, umjesto da ga prepoznaju kao upozorenje. Najčešći rani znak Stratus varijante je promukao ili hrapav glas, koji zatim prelazi u tipične simptome Covida poput temperature ili kašlja, piše Mirror.

U izjavi za Cosmopolitan UK, ljekar opće prakse sa Harley Streeta, dr. Kaywaan Khan, objasnio je:

“Jedan od najuočljivijih simptoma Stratus varijante je promuklost, odnosno hrapav glas.“

Zabilježen je i niz dodatnih simptoma, uključujući začepljen nos, grlobolju, stomačne tegobe i iscrpljenost, navodi Irish Mirror. Stručnjak za infektivne bolesti, dr. Peter Chin-Hong sa University of California, San Francisco, upozorio je da Stratus izaziva “širi spektar simptoma“ u odnosu na ranije varijante.

U razgovoru za SFGATE, pojasnio je:

“Kod nekih ljudi postoji izraženija grlobolja. Posebno kod starijih koji nisu primili vakcinu prošle godine. Bolest se brže prenosi, tako da očekujemo da će je veliki broj ljudi dobiti – posebno sad kad se djeca vraćaju u školu. Šmrcanje će vjerovatno biti Covid.“

Ozbiljniji oblik bolesti i produženi simptomi?

Uprkos pojavi novih simptoma, zvanične irske smjernice o Covidu ostaju nepromijenjene.

Health Service Executive (HSE) je poručio:

“Ako imate bilo kakve simptome Covida i osjećate se loše, trebate:

ostati kod kuće do 48 sati nakon što simptomi uglavnom ili potpuno nestanu

izbjegavati kontakt s drugim osobama, naročito s onima koje su u rizičnim kategorijama.

Nije potrebno raditi Covid test, osim ako vam to ne preporuči ljekar opće prakse ili zdravstveni radnik.“

U svojim smjernicama, National Health Service (NHS) je objavio širok spisak tradicionalnih simptoma Covida-19 na koje bi ljudi u Velikoj Britaniji trebali obratiti pažnj,pišu Vijesti

Simptomi Covid-19 mogu uključivati: vrućicu, kašalj, promjene u mirisu i okusu, glavobolju, grlobolju, umor, bolove u mišićima, začepljen nos, itd.

Ovi simptomi se mogu preklapati sa znacima obične prehlade ili gripe. Većina ljudi se oporavi unutar nekoliko sedmica, ali kod nekih se mogu razviti teži oblici bolesti ili dugotrajni simptomi (long Covid).

Facebook komentari