Kordić “uhljebio” Zeljku: Osumnjičeni za teška krivična djela novi savjetnik gradonačelnika Mostara!?

Tužilaštvo KS Slavena Zeljku tereti zbog nezakonitog zapošljavanja više lica (najmanje njih 15) u Terminalima FBIH i kršenja Zakona o javnim nabavkama.Zeljko kojem je sud izricao i mjere zabrane među kojima i zabrana obavljanja službene dužnosti tako je, nakon kriminalne epizode u Terminalima FBiH dobio novo “uhljebljenje” i to na poziciji za koju ne treba potvrda da se protiv njega ne vodi krivični postupak,piše Mostarlive

Automobil koji je koristio Zeljko, službeni Passat, zapaljen je u Splitskoj ulici u avgustu 2024. godine paralelno sa pokretanjem istrage protiv njega. Taj čin, dobro obaviješteni izvori u Mostaru, protumačili su kao upozorenje Zeljki da tokom istrage ne otkrije imena nalogodavaca – onih koji su uticali na njega prilikom nezakonitih zapošljavanja i kršenja javnih nabavki.

Ne znamo o čemu će Zeljko savjetovati Kordića, no poučeni njegovom biografijom, nadamo se da to neće biti zapošljavanja bez konkursa i izigravanje Zakona o javnim nabavkama.

Facebook komentari