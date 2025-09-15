Vijesti

Kordić “uhljebio” Zeljku: Osumnjičeni za teška krivična djela novi savjetnik gradonačelnika Mostara!?

Objavljeno prije 38 minuta

Gradonačelnik Mostara, kako saznaje Mostar.live, imenovao je novog savjetnika. Od prošlog tjedna to je, ni manje ni više nego Slaven Zeljko, bivši predsjednik GO HDZ-a Mostar i Kordićev stranački šef i aktuelni osumnjičenik za teška krivična djela.

Tužilaštvo KS Slavena Zeljku tereti zbog nezakonitog zapošljavanja više lica (najmanje njih 15) u Terminalima FBIH i kršenja Zakona o javnim nabavkama.Zeljko kojem je sud izricao i mjere zabrane među kojima i zabrana obavljanja službene dužnosti tako je, nakon kriminalne epizode u Terminalima FBiH dobio novo “uhljebljenje” i to na poziciji za koju ne treba potvrda da se protiv njega ne vodi krivični postupak,piše Mostarlive

Automobil koji je koristio Zeljko, službeni Passat, zapaljen je u Splitskoj ulici u avgustu 2024. godine paralelno sa pokretanjem istrage protiv njega. Taj čin, dobro obaviješteni izvori u Mostaru, protumačili su kao upozorenje Zeljki da tokom istrage ne otkrije imena nalogodavaca – onih koji su uticali na njega prilikom nezakonitih zapošljavanja i kršenja javnih nabavki.

Ne znamo o čemu će Zeljko savjetovati Kordića, no poučeni njegovom biografijom, nadamo se da to neće biti zapošljavanja bez konkursa i izigravanje Zakona o javnim nabavkama.


