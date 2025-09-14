Problem sa smećem u Mostaru: Rahimić sazvao vanrednu sjednicu

Iako Gradsko vijeće i Grad Mostar ne mogu sami riješiti problem odvoza i deponovanja otpada, bez uključenosti svih nadležnih institucija i organa, poput Federalne uprave za inspekcijske poslove i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odlučio sam sazvati vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Mostara, koja će se održati u ponedjeljak, 15. septembra u 14:00 sati, naveo je predsjednik GV Grada Mostara Đani Rahimić.

– Cilj sazivanja ove sjednice jeste informisanje gradskih vijećnika, kao predstavnika građana, ali i cjelokupne javnosti o aktuelnoj problematici odvoza i deponovanja otpada, kojem svjedočimo svakodnevno oko nas. Kao građanin koji voli svoj grad, pa tek onda kao predsjednik Gradskog vijeća, ne mogu nijemo posmatrati jako lošu situaciju, koja je posebno izražena u staroj gradskoj jezgri i koja šalje jako ružnu sliku našeg Mostara u svijet i prijeti zdravlju naših građana i turista – kazao je Rahimić,pišo Vijesti

On je pozvao sve nadležne institucije da se uključe u rješavanje ovog problema.

– Ovim putem pozivam sve nadležne institucije, uključujući Federalno ministarstvo okoliša i turizma, da se uključe u rješavanje ove problematike, a ne da budu nijemi posmatrači ili saučesnici u potencijalnoj ekološkoj i turističkoj katastrofi. Deponije za odlaganje otpada su širom svijeta prevaziđena rješenja, svi zajedno moramo raditi na iznalaženju novog dugoročnog rješenja, na nivou Kantona, Federacije i države, zbog kojeg niti jedan građanin, bez obzira na mjesto življenja, neće ispaštati – poručio je.

Facebook komentari