Lavina otkaza u SAD zbog slavljenja smrti aktiviste Čarlija Kirka

Nakon ubistva konzervativnog aktivista Čarlija Kirka, deseci objava na društvenim mrežama, od kojih neke slave njegovu smrt, našle su se na meti konzervativaca, republikanskih dužnosnika i specijalizirane web stranice. Čini se da je riječ o koordiniranoj online kampanji s ciljem kažnjavanja autora tih poruka, što je već dovelo do brojnih otkaza, piše CNN.

Istaknuta krajnje desna influencerica Laura Loomer, jedan američki senator i stranica pod nazivom “Razotkrijte Čarlijeve ubojice” predvode kampanju u kojoj se javno prozivaju osobe koje su komentirale Kirkovo ubistvo. Ovaj slučaj pokazuje kako se objave, čak i s profila s malim brojem pratitelja, mogu iskoristiti za javni progon i širenje osobnih podataka u eri kada je tzv. doxxing (zlonamjerno objavljivanje ili dijeljenje tuđih osobnih podataka bez pristanka., op.a.) lakši nego ikad.

Stranica “Charlie’s Murderers”, koja tvrdi da nije stranica za doxxing, navodi da je zaprimila gotovo 30.000 prijava te planira stvoriti pretraživu bazu podataka “radikalnih aktivista koji pozivaju na nasilje”. Ipak, većina prozvanih osoba nisu aktivisti niti su pozivali na nasilje. Administratori stranice nisu odgovorili na upit za komentar.

Loomer je još u srijedu, samo nekoliko sati nakon pucnjave, na društvenoj mreži X objavila: “Provest ću noć čineći slavnim svakoga koga pronađem online tko slavi njegovu smrt, stoga se pripremite da vam cijele buduće profesionalne aspiracije budu uništene”. U međuvremenu je pokrenut i “Vitrina trofeja” – popis ljudi koji su navodno zbog svojih objava dobili otkaz.

Nakon otkaza

Nakon što je MSNBC otpustio političkog analitičara Metjua Dauda jer je izjavio da je Kirkova retorika možda pridonijela njegovoj smrti, oglasio se i predsjednik Donald Trump. “Otpustili su tog tipa, Dowda s MSNBC-a, koji je užasan tip, užasno ljudsko biće, ali su ga otpustili. Čujem da otpuštaju i druge ljude”, rekao je Trump za Fox News. Dowd je nakon otkaza poručio da ga je napala “desničarska medijska rulja”.

Neki od prozvanih sada se suočavaju s lavinom uznemiravanja i strahuju za vlastitu sigurnost. Kanadska novinarka Rejčel Gilmor izjavila je da je “užasnuta” odmazdom Kirkovih obožavatelja, iako je u jednoj objavi izrazila nadu da će preživjeti. Bivša naučnica Rebekah Džons, koja je objavila da suosjećanje treba čuvati za nevine žrtve, dvaput je kontaktirala policiju zbog prijetnji smrću.

– Apsolutno je pošteno nazvati to koordiniranom kampanjom uznemiravanja – izjavila je Laura Edelson, docentica na Sveučilištu Northeastern. “Ona postoji upravo zato da koordinira i usmjeri uznemiravanje prema odabranim pojedincima.”

U kampanju su se uključili i neki republikanski dužnosnici, prozivajući zaposlenike u javnom sektoru. Senatorica Marša Blekkburn iz Tennessija zatražila je otkaz za zaposlenika Middle Tennessee State Universityja koji je napisao da ima “NULA suosjećanja” za Kirka, što je sveučilište i potvrdilo. Slično je postupila i zastupnica Nensi Mejs iz Južne Karoline, potaknuvši otpuštanje jednog učitelja.

Otkaze su dijelile i privatne tvrtke, poput lanca restorana Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers i NFL momčadi Carolina Panthers. DC Comics otkazao je seriju stripova “Red Hood” nakon što je autorica Gretchen Felker-Martin na društvenim mrežama navodno napisala: “Nadam se da je metak u redu”. Iz DC Comicsa su poručili da komentari koji promiču neprijateljstvo ili nasilje nisu u skladu s njihovim standardima.

Džefri Hirš, profesor radnog prava, objašnjava da privatne tvrtke uglavnom mogu otpustiti zaposlenike zbog objava na društvenim mrežama. Situacija je složenija za javne službenike, no otkazi su mogući ako njihov govor “ometa poslovanje”.

Odgovornost za ubistvo

Na meti su se našle različite vrste objava. Neki su korisnici isticali Kirkove stavove o Drugom amandmanu, uključujući njegovu raniju izjavu da su neke smrti od oružja “nažalost” cijena koju vrijedi platiti za očuvanje prava na nošenje oružja. Druge objave bile su neutralnije, poput konstatacije da se svijet nastavio okretati.

Stranica za prozivanje ne skriva svoj cilj – da ljudi koje istakne dobiju otkaz. Hank Teran, stručnjak za kibernetičku sigurnost, upozorava da već sam naziv stranice implicira odgovornost prozvanih za Kirkovo ubistvo, što otvara put uznemiravanju. Stranica podsjeća na “Popis profesora za praćenje”, koji je osnovao upravo Kirkov Turning Point, a koji je također dovodio do prijetnji prozvanim akademicima.

Whitney Phillips, docentica etike na Sveučilištu Oregon, smatra da ovakve kampanje služe za personifikaciju neprijatelja u “kulturnom ratu”. Na taj se način, kaže, nepovezane skupine mogu prikazati kao “izravni duhovni neprijatelj konzervativaca, a time i same Amerike.”

