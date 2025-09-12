Blagaj: Nevrijeme aktiviralo klizište kod vrela Bune

Nevrijeme koje je pogodilo šire područje Mostara u noći sa srijede na četvrtak izazvalo je ozbiljne štete i na područpju Blagaja.

Aktivirano je klizište, neposredno uz vrelo Bune, i stotine kubika zemlje i kamena završile su u koritu rijeke Bune.Prema riječima mještana, tokom jučerašnjeg dana su alarmirali sve moguće instance ali do konkretne reakcije još uvijek nije došlo jer institucije između sebe prebacuju nadležnost nad rješavanjem ovog problema

Ovaj ekološki problem neposredno uz najveće vrelo u Evropi i mjesto koje posjećuje stotine hiljada turista, zahtjeva hitnu reakciju.

Ko god da je nadležan, bez obzira da li se radi o Gradu Mostaru, Vodoprivredi ili resornom kantonalnom ministarstvu, reakcija bi morala biti hitna.

Neophodno je da se odronjeni materijal izvadi iz rijeke kako ne bi nastupila trajna devastacija korita rijeke te da se spriječe posljedice po ekosistem Bune na ovom lokalitetu i nizvodno od ovog lokaliteta – apeluju mještani Blagaja.

