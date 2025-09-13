Vremenska prognoza do srijede: Biće sunca, ali i kiše

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Vjetar slab na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30 °C.

U nedjelju 14.09.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28 °C.

U ponedjeljak 15.09.2025., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 °C.

U utorak 16.09.2025., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana porast naoblake sa sjeverozapada, što u sjevernim područjima Bosne može usloviti kišu i pljuskove. Vjetar slab na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Krajem dana i tokom noći u Bosni umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 24 do 30 °C,piše Vijesti

U srijedu 17.09.2025., jutro umjereno, ponegdje pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 29 °C.

