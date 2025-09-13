Beba umrla u Slavoniji: Roditelji sami pokušali zaliječiti veliku opekotinu na leđima

“U Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske dana 11. septembra oko 8.35 sati zaprimljena je dojava da je u Slavonskom Brodu preminulo dijete (rođeno 2023. godine).

U sklopu kriminalističkog istraživanja, uz saradnju policijskih službenika, zamjenik Županijske državne tužiteljice za mladež u Slavonskom Brodu obavio je uviđaj.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava, policijski službenici uhapsili su 25-godišnjaka i 23-godišnjakinju. Navedene se sumnjiči da nisu na vrijeme zdravstveno zbrinuli dijete koje je od zadobivenih povreda smrtno stradalo”, objavila je policija.

Roditelji ispitani

Kako je objavljeno u Dnevniku HRT-a, roditelji su tokom jučerašnjeg poslijepodneva ispitani. Nezvanično se saznaje kako su roditelji sami pokušali tretirati i zaliječiti velike opekotine na bebinim leđima, a kad je dijete izgubilo svijest i prestalo disati, pozvana je pomoć, ali bilo je prekasno,pišu Vijesti

Porodica ima još troje djece, ona su dobro i smještena su izvan porodice.

Advokat je u razgovoru za HRT rekao kako je majka u šoku.

“Majka je u strašnom šoku, iskazivala je i odgovarala na postavljena pitanja istraživanja. Ovo je jedna strašna tragedija, nije to nešto što je namjerno napravila. Roditelji su vjerovali da konzervativnim tretmanom mogu ukloniti posljedice”, rekao je.

Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je HRT-u da porodica dosad nije bila u njihovom tretmanu.

