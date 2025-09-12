Ko je Tajler Robinson: Studirao na Državnom univerzitetu, ubistvo Čarlija Kirka priznao ocu koji je obavijestio vlasti

Tajler Robinson (22), osumnjičen za ubistvo Čarlija Kirka, pohađao je jedan semestar 2021. godine na Državnom univerzitetu Juta nakon što je dobio stipendiju.

Tokom kratkog perioda studirao je predinženjerski smjer, prema riječima glasnogovornice univerziteta Amande DeRito, a zatim je uzeo odsustvo.

Dva policijska izvora za CBS News izjavila su da je Met Robinson, otac Tajlera, rekao svećeniku koji je porodični prijatelj da mu je sin priznao ubistvo te ga je uputio da obavijesti nadležne.

Američki mediji nazvali su Meta “ocem pravde”. Prema njihovim navodima, Tajler je prijetio samoubistvom ako njegov otac pozove policiju i nije bio spreman da se preda. Nakon toga je Met odlučio uključiti svećenika u slučaj.

Osumnjičeni je pritvoren bez prava na kauciju u zatvoru okruga Juta, po nalogu državnog sudije za prekršaje.

Kristin Švirman, komšinica porodice Robinson, rekla je za NBC News da je Tyler bio pametan, miran i da nikada nije pravio probleme.

– Saznala sam od svog sina da je Tyler Robinson imenovan kao osumnjičeni – kazala je Švirman.

Tajler je priveden zbog nekoliko početnih optužbi, uključujući teško ubistvo, upotrebu oružja i ometanje pravde.

Vlasti imaju rok od tri dana da pripreme dokumentaciju za preliminarno sudsko ročište, na kojem bi se Tyler trebao prvi put pojaviti pred sudijom, što se očekuje početkom naredne sedmice.

