NATO nije spreman za ruske dronove

Jeftini ruski dronovi napravljeni od drveta i pjene ove su se sedmice pojavili u poljskom zračnom prostoru i bili oboreni skupim oružanim sistemima. Ovaj događaj je otkrio da NATO nije dovoljno spreman za takve prijetnje, piše Politico.

Najmanje 19 dronova ušlo je u Poljsku u srijedu, što je, kako su ocijenili zapadni analitičari, bio “politički i vojni test od strane Rusije”.

– Vrlo je dobro što je Poljska otkrila i oborila dronove – rekla je Ulrika Franke, viša savjetnica u Evropskom vijeću za vanjske odnose.

Međutim, odgovor NATO-a bio je znatno slabiji od tipičnog ukrajinskog odgovora. Alijansa je oborila tek nekoliko dronova, dok Kijev obično prijavljuje stopu presretanja od 80 do 90 posto — i to suočen s mnogo masovnijim napadima.

Franke upozorava na nesrazmjer između jeftine ruske opreme i skupog zapadnog odgovora: “Što ćemo — slati F-16 i F-35 svaki put? To nije održivo. Moramo se bolje naoružati protiv dronova.”

Prema izvještajima, pet dronova nalazilo se na direktnoj putanji prema NATO bazi prije nego što su ih presreli nizozemski avioni Lockheed Martin F-35. U operaciji su, kako se navodi, sudjelovali i NATO tanker, italijanski nadzorni avion i njemački sustav PATRIOT — milijarde dolara opreme za zaustavljanje jeftinih ruskih Gerbera dronova, koji su kopije iranskih Shahed dronova i procjenjuju se na oko 10.000 dolara po komadu.

Reakcija je bila visoke razine: Poljska je pozvala na konsultacije po Članu 4 NATO-a, a Poljska i Latvija zatvorile su svoje istočne zračne prostore. Britanski ministar odbrane Džon Hili (John Healy) najavio je da će tražiti od visokih vojnih zvaničnika kako London može pomoći u jačanju zračne obrane iznad Poljske. Pomoć je ponudila i Ukrajina.

Jeftini dronovi — skupi projektili

Zračna odbrana dugo je prepoznata kao ključna praznina u kapacitetima mnogih članica NATO-a. I EU potiče zemlje da dio od 150 milijardi eura zajmova za sigurnost ulože u zračnu obranu, ali veliki dio novca ide na vrlo skupa oružja.

Sam Volodimir Zelenski upozoravao je da američki MIM-104 PATRIOT i franco-talijanski SAMP/T, svaki vrijedan stotine miliona dolara, nisu razborita opcija protiv stotina ruskih kamikaze dronova. Ukrajina zato razvija svoja jeftina rješenja za obaranje dolazećih prijetnji.

Na sastanku u Briselu, između glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea (Mark Rutte) i ambasadora EU, prvi put je razgovarano o ovoj temi na razini u kojoj je sudjelovao i čelnik Alijanse. Zaključak je bio jasan: zapadna vojska ne može rutinski koristiti F-35 za presretanje ovakvih jeftinih prijetnji.

– Rut je to sam konstatovao i niko se nije protivio – rekao je jedan diplomat.

Čarli Salonius-Pasternak (Charly Salonius-Pasternak) iz helsinškog think-tanka Nordic West Office kaže da je prilagodba odgovora NATO-a na masovno proizvedenu, jeftinu opremu hitno potrebna: “Postoje lekcije o tome kako pratiti i obarati mnogo jeftinih dronova bez korištenja višemilionskih projektila. Naravno da postoje, ali što je evropska politička elita poduzela?”

Tehnološki i budžetski izazovi

Neke velike evropske odbrambene kompanije i dalje pokušavaju odgovoriti na trku u oružanju dronova: švedski Saab nedavno je predstavio jeftinu raketu Nimbrix za neutraliziranje malih dronova, dok su francuske agencije naručile demonstratore protivdronskih laserskih sistema. Ipak, male inovativne firme često teško probijaju tržište.

– Startupi su napravili veliki napredak, ali ih Evropa još nije masovno kupila – upozorava Franke.

Dvije su ključne poteškoće: jedan sistem neće riješiti sve prijetnje — potrebna je slojevita odbrana s elektronskim i kinetičkim mjerama — i tehnologija se vrlo brzo razvija, pa tradicionalni obrasci nabavke skupih i malih serija postaju neodrživi. Bivši šef francuskog generalštaba Tjeri Burkhard (Thierry Burkhard) savjetuje kupovinu većih serija jeftinijih rješenja umjesto malih batch-eva skupih sistema.

