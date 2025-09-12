Banja Luka: Saslušano više osoba zbog napada na Borenovića

Radi se o vozačima automobila koji su se, u vrijeme napada, zatekli ispred zgrade u kojoj živi Borenović. Na snimku se vidi da su, prelazeći preko trotoara, zaobilazili vozilo napadača, dok su dvojica muškaraca na svega nekoliko centimetara prišla sivom „Mercedesu“ čiji je vozač takođe identifikovan i saslušan.

„Na istrazi se intenzivno radi i istražioci provjeravaju sve informacije do kojih dođu na terenu. Svjedoci sa snimaka su pronađeni i ispitani, a više izjava je uzeto i od samog Borenovića“, kaže izvor blizak istrazi.

Policija je u potrazi za napadačima i njihovom rutom bjekstva izuzela snimke sa više nadzornih kamera u gradu. Prema dosadašnjim saznanjima, napadači su nakon incidenta bježali Bulevarom Cara Dušana ka kružnom toku na Laušu.

„Dosadašnja istraga ukazuje da su napadači bježali Bulevarom Cara Dušana ka kružnom toku na Laušu. Na kružnom toku su skrenuli desno na Zapadni tranzit, u smjeru ka Laktašima. Sa tranzita su se isključili u gradu i nisu došli do kružnog toka kod ‘Centruma’“, navodi izvor ATV-a.

Svjedoci su kazali da su napadači koristili manji automobil, najvjerovatnije „Alfa romeo 147“, ali se ne isključuje mogućnost da je u pitanju drugo vozilo za kojim policija i dalje traga,pišu Vijesti

Borenović je napadnut 5. septembra oko 21:20 sati, kada su ga maskirani napadači presreli ispred zgrade. Nakon što se parkirao i krenuo prema ulazu, dvojica muškaraca su mu prišla i poprskala ga biber sprejom, a zatim pobjegla ka automobilu u kojem ih je čekao vozač.

Tužilaštvo je napad okvalifikovalo kao krivično djelo tjelesne povrede. Sam Borenović je objavio tri snimka napadača, te pozvao građane koji imaju bilo kakve informacije da ih dostave policiji ili njemu lično.

