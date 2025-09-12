Štrajk zdravstvenih radnika u pet zdravstvenih ustanova na području Hercegovačko-neretvanskog kantona se nastavlja

Skoro 1.000 medicinara tako je nastavilo generalni štrajk koji traje gotovo tri sedmice, nakon što je, podsjetimo, Općinski sud u Mostaru donio rješenje o određivanju mjere osiguranja kojom je Nezavisnom sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, kao reprezentativnomu sindikatu, zabranio štrajk.

– Naravno da očekujemo da u najkraćem roku Kantonalni sud u Mostaru donese rješenje po žalbi kolega iz Sindikata SKB Mostar u našu korist i da nam se preko 2.000 naših kolega priključi kako bismo izvršili pritisak na Ministarstvo zdravstva HNK da iznađu rješenje, odnosno, novčana sredstva za potpisivanje aneksa Kolektivnog ugovora – izjavio je za „Avaz“ Dalibor Vuković, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u HNK.

Pritisci na direktore

Naglasio je da pritisci na direktore zdravstvenih ustanova u kojima se provodi štrajk ne prestaju.

– Sad se u tu priču na neki način uključio Zavod zdravstvenog osiguranja iz kojeg traže statističke podatke o tome koliko je usluga smanjeno u periodu štrajka i gdje se na neki način prijeti smanjenjem finansiranja mjesečnih tranši, a naši članovi trpe i druge pritiske. U svim tim teškim okolnostima sindikati stoje čvrsto na stanovištu da štrajk treba provoditi – kazao je Vuković.

U vezi cijele situacije danas su se oglasili iz Ministarstva zdravstva HNK iz kojeg su naveli kako je poznato je da je Općinski sud u Mostaru donio mjeru osiguranja kojom je Neovisnom sindikatu zaposlenika SKB-a Mostar, kao reprezentativnom, zabranio štrajk i provođenje štrajka, te poduzimanje bilo kakvih aktivnosti u vezi sa organizovanjem štrajka.

– Neovisni sindikat je, kao reprezentativni, u Odluci o organizovanju i provođenju štrajka, a koja je sad predmet sudske zabrane, naveo da stupa u štrajk u cilju zaštite ekonomskih i socijalnih prava članova Sindikata kao i ostalih radnika o oblasti zdravstva na prostoru HNK-a i pozvao ostale sindikate da donesu svoje odluke o organizovanju štrajka.

S obzirom na to da su sindikati zdravstvenih ustanova svoje odluke o organizovanju i provođenju štrajka donijele u skladu sa Odlukom reprezentativnoga sindikata, jasno je da je Odlukom Suda zabranjen pravni osnov sukladno kojem su ostali sindikati donijeli svoje odluke – naveli su.

Nastavak štrajka

Uprkos sudskoj odluci, dodali su, pojedini sindikati zdravstvenih ustanova nastavili su sa provođenjem štrajka, zbog čega je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a, u skladu sa svojom nadležnosti, uputilo akt direktorima i predsjednicima sindikata, te im dostavilo navedeno sudsko rješenje i upozorilo na posljedice postupanja suprotno tom rješenju.

– Na upućeni akt Ministarstvo je zaprimilo gotovo identične odgovore predsjednika sindikata koji su nastavili sa štrajkom, u kojima navode da provode štrajk na osnovi samostalnih odluka i samostalne najave štrajka.

Prema odredbama Zakona o reprezentativnosti sindikata i Udruženja poslodavaca FBiH, za ovo ministarstvo i Vladu HNK-a jedina stranka u postupku jeste reprezentativni sindikat koji je, uz saglasnost Vlade HNK-a, i potpisao važeći kolektivni ugovor sa ministrom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a.,piše Avaz

U cilju zaštite prava i interesa pacijenata, pozivamo rukovodstva zdravstvenih ustanova čiji su radnici, unatoč Odluci Suda, i dalje u štrajku, na neodgodivo poduzimanje mjera za prekid takvog ponašanja i vraćanje u punu funkciju ustanova kojima su na čelu, a za što su, u skladu sa Zakonom o štrajku, jedini direktno ovlašteni – naglasili su iz Ministarstva.

