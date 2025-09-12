Važno obavještenje za vozače: Postavljen novi radar na autocesti A1, brzina ograničena na 60km/h

Radar za kontrolu brzine postavljen je na izlazu iz tunela Ivan, na dionici Tarčin – Bradina i bit će aktivan od 15. septembra.

“Privremeni završetak autoceste A1 i potreba za usporavanjem prometa, lokacija privremenog isključenja s autoceste, jako zahtjevna krivina odmah nakon izlaza iz desne cijevi tunela Ivan, te blizina privremenog naplatnog mjesta Bradina predstavljaju potencijalnu opasnost za nakupljanje vozila u samom tunelu. Ovi faktori mogu prouzrokovati opasne incidente, zbog čega su i poduzete mjere za usporavanje prometa na izlazu iz desne cijevi tunela Ivan prema naplatnom mjestu Bradina”, naveli su iz Autocesta FBiH.

Dodaju da sve aktivnosti u vezi s postavljanjem, puštanjem u funkciju i upravljanjem radara provodi Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije/kantona,piše N1

“Na navedenoj lokaciji brzina je ograničena na 60 km/h, te pozivamo sve vozače da poštuju postavljene saobraćajne znakove i propisana ograničenja. JP Autoceste FBiH nastavlja sarađivati s nadležnim institucijama s ciljem unapređenja sigurnosti saobraćaja na autocesti u Federaciji BiH”, poručili su iz ovog preduzeća.

