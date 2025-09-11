Vukanović: Ne osjećam se sigurnim, Dodik najodgovorniji

Vukanović se najprije osvrnuo na malu vjerovatnoću da se auto samozapalilo kada ga je parkirao ispred kuće.

“Smatram da je teoretski nemoguće da vi dođete kući, novo auto, na kome su urađeni svi tehnički pregledi i servis, parkirate i da se ono zapali, bez iniciranja”, naveo je on ističući kako nije očekivao zapaljenje vozila, inače bi ga stavio ispod kamera.Na kamerama se vidi da je odjednom došlo do požara. Jednostavno, ne osjećam se sigurno i bezbjedno. Ono što mene najviše brine jeste ta izloženost stalnoj atmosferi linča”, zabrinuto je objsnio Vukanović podsjećajući i na nedavni napad na opozicionara Branislava Borenovića.

Također ga posebno brine to što je prije 10 dana podnio novu krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, koga smatra najodgovornijim za ugrožavanje bezbjednosti njega i njegove porodice, jer mu je, rekao je Vukanović, prije samo 10 dana na skupštini rekao kako je “zlo koje treba uništiti i onemogućiti mu da hoda”.

Vukanović također navodi kako prijetnje i uvrede dobija na dnevnom nivou.

“Dodik ode u Mađarsku, ode u Rusiju, ode u Beograd, dođe na RTRS… On nije imao gostovanje da me nije spomenuo pet puta. On ustaje i spava sa mnom. Zašto? Zato što smo mu mi kao lista potpuno nekontrolisani – nas ne interesuju pare, ni funkcije ni moć…”, naveo je Vukanović.

Podsjetit ćemo, Vukanović je sinoć objavio kako su mu mafijaši Milorada Dodika zapalili novi automobil, samo desetak minuta nakon što se parkirao ispred porodične kuće.

“Prije 10 dana u Doboju sam kupio mali automobil ‘ford fiesta’ 2013. godište, odvezao u Ljubinje na servis kod dobrih i pouzdanih majstora, braće Ćuzulan, i večeras ga prvi put dovezao kući. Tek što sam došao u kuću, supruga me čekala da skupa večeramo, neko me je pozvao na telefon i rekao da gori auto, strčao sam i počeo gasiti dok vatrogasci ne dođu. Iza ovog novog napada na moju porodičnu kuću stoji zločinac i vođa Mafije Milorad Dodik, koji je nalogodavac, a izvršioci su nebitni. Pravda će biti obaveza!”, rekao je Vukanović sinoć

Inače, njemu je pred porodičnom kućom u Trebinju jedan automobil zapaljen i polovinom marta ove godine. Tada su nadzorne kamere snimile mušku osobu sa kačketom kako vozilo poljeva benzinom i zapaljivom smjesom, a potom pali vozilo, koje je potpuno uništeno.

