Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organiziranog kriminala: Slučajevi visoke korupcije u BiH rijetko dospijevaju do pravosnažnih presuda

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI-TOC) danas će predstaviti novi izvještaj „Integritet i nezavisnost pravosudnih institucija i antikorupcijskih tijela na Zapadnom Balkanu“, čiji su autori Uglješa Ugi Zvekić i Ioannis Vlassis.

Disciplinski postupci

Izvještaj obuhvata analizu stanja u šest zemalja regiona, daje pregled reformi u pravosuđu, slabosti u institucionalnim okvirima i uticaja politike na rad sudova i tužilaštava, te posebno ukazuje na slične obrasce u svim državama Zapadnog Balkana. Uprkos formalno uspostavljenim institucijama i zakonima, nezavisnost pravosuđa ostaje krhka, političko uplitanje snažno prisutno, a povjerenje građana nisko, navodi se u izvještaju, te dodaje da se najozbiljniji problemi u cijelom regionu odnose se na imenovanja i napredovanja u pravosuđu, neefikasne mehanizme kontrole i disciplinske postupke, te na neuspješno procesuiranje slučajeva visoke korupcije.

Izvještaj posebno analizira stanje u Bosni i Hercegovini, gdje se složen i fragmentiran sistem pravosuđa pokazao kao prepreka dosljednom sprovođenju reformi. Bh. pravosuđe funkcionira na četiri nivoa – državnom, entitetskom, kantonalnom i nivou Brčko distrikta – što dovodi do konfuzije, preklapanja nadležnosti i usporenih procesa. Takav sistem otežava koordinaciju, ali i otvara prostor za različite oblike političkih uticaja, zbog čega građani pravosuđe doživljavaju kao neefikasno i nesamostalno .

Centralna institucija, Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV), trebalo bi da osigura standarde profesionalizma i odgovornosti u imenovanju i napredovanju nosilaca pravosudnih funkcija, navode autori, te zaključuju da se i samo Vijeće suočava s ozbiljnim problemima integriteta i transparentnosti. Nova zakonska rješenja, usklađena s preporukama Evropske unije i Venecijanske komisije, još uvijek nisu u potpunosti provedena, a mehanizmi provjere imovine i sukoba interesa ostaju nedovoljno razvijeni. Slučajevi visoke korupcije u BiH rijetko dospijevaju do pravosnažnih presuda, a čak i kada istrage budu pokrenute, one se često razvlače godinama bez rezultata. Time se stvara percepcija nekažnjivosti za političke i ekonomske elite, dok građani gube vjeru u institucije. U izvještaju se naglašava da su politički pritisci, ali i unutrašnje slabosti samog pravosuđa, omogućili koruptivnim mrežama da djeluju gotovo nesmetano .

Dodatni problem predstavlja netransparentnost u radu sudova i tužilaštava. Javnost rijetko ima uvid u presude, dok kriteriji za imenovanja i napredovanja ostaju nejasni. Politički lideri nerijetko koriste javne napade na tužioce i sudije kako bi delegitimirali njihov rad, naročito u osjetljivim predmetima protiv visokih funkcionera. Takvi pritisci, prema izvještaju GI-TOC-a, ozbiljno ugrožavaju povjerenje građana i smanjuju motivaciju unutar pravosudnog sistema da se pokrene protiv moćnih aktera.

– Potpuna primjena novog zakonodavstva u skladu s preporukama Venecijanske komisije i Evropske unije, kao i jačanje sistema provjere imovine i sukoba interesa, ključni su za obnovu povjerenja u ovu instituciju i u širi pravosudni okvir – navode autori, te naglašavaju da je politička volja glavni uvjet da reforme zažive u praksi.

Ispunjavanje kriterija

– Ako izostane spremnost za procesuiranje najtežih slučajeva i onih na najvišim funkcijama, javnost će i dalje percipirati pravosuđe kao neučinkovito i zavisno od politike. Posebno se upozorava da, kao i u drugim zemljama regiona, nedostatak transparentnosti u radu sudova i tužilaštava dodatno produbljuje nepovjerenje i ostavlja prostor za manipulacije. Bosna i Hercegovina se nalazi na putu evropskih integracija, što podrazumijeva ispunjavanje jasnih kriterija u oblasti vladavine prava. Napredak u pravosuđu i borbi protiv korupcije nije važan samo zbog formalnih obaveza prema Evropskoj uniji, nego i zbog stvarne potrebe da se građanima obezbijedi jednaka zaštita prava i siguran pristup pravdi – navode iz Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala.

Zaključak izvještaja je da bez jačanja nezavisnosti sudija i tužilaca, unapređenja mehanizama odgovornosti i povećanja transparentnosti, pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini neće moći povratiti povjerenje javnosti niti odgovoriti na izazove visoke korupcije. Kao i u ostatku regiona, gdje se slični obrasci slabosti ponavljaju, samo dubinske reforme, uz podršku civilnog društva i međunarodne zajednice, mogu osigurati istinsku vladavinu prava i dugoročnu otpornost na korupciju.

– Autori izvještaja naglašavaju da reforme u BiH ne mogu biti uspješne bez stvarne političke volje. Bez spremnosti da se procesuiraju slučajevi na najvišim nivoima, javnost će pravosuđe i dalje doživljavati kao neučinkovito i zavisno od politike – kazala nam je Anesa Agović, koordinatorica GI-TOC-a za BiH.

