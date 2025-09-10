Moguće bujične poplave i odroni: Pripravnost u Fojnici, Konjicu, Jablanici

Ovaj dio zemlje očekuje najviše kiše i ukoliko se obistine pojedine prognoze bujične poplave i odroni su mogući, objavila je stranica BH Meteo

Dodaju da se nadati da se scene kao iz oktobra prošle godine neće ponoviti.Ali, preventivno neka stanovništvo sjeverne Hercegovine i dijelom Srednje Bosne bude u pripravnosti, navodi se.

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 10. do 12. septembra 2025. godine.

“Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda i rezultata hidrološko-hidrauličkih modela, zbog obilnih padavina očekuje se značajan porast vodostaja rijeka na području Federacije BiH, posebno u gornjim dijelovima slivova Une, Vrbasa i Bosne”, saopćeno je iz Agencije.

Na pojedinim lokacijama prognozira se do 100 litara padavina po kvadratnom metru, što može izazvati bujične i urbane poplave.

Najveća opasnost prijeti područjima gornjeg dijela sliva Vrbasa, gornjeg i srednjeg dijela sliva Une, te gornjeg i srednjeg dijela sliva Bosne. Vanredno hidrološko stanje odnosi se na Unsko-sanski, Srednjobosanski, Zeničko-dobojski i Kanton Sarajevo,pišu Vijesti

Agencija upozorava nadležne institucije i službe civilne zaštite da pojačano prate situaciju, te da na vrijeme obavještavaju i upozoravaju stanovništvo. Građanima se savjetuje oprez prilikom boravka u blizini riječnih tokova zbog mogućeg naglog povećanja dubine i brzine vode.

Iz Agencije napominju da promjene vremenske prognoze mogu uticati na daljnji razvoj hidrološkog stanja.

Facebook komentari