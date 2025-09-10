Poslodavci u FBiH namjeravaju uvesti 40.000 stranih radnika

Nakon održane edukacije o temi “Radno angažovanje stranaca – kako efikasno provesti procedure”, Nenadić je rekao da bi ti radnici radili u prerađivačkoj, metalskoj i hemijskoj industriji, prijevozu, uslužnoj i drugim djelatnostima.

– Protokolom koji je nedavno potpisan između Ministarstva vanjskih poslova BiH i Službe za poslove sa strancima značajno je skraćena procedura uvoza strane radne snage – dodao je Nenadić.

Precizirao je da još nismo ni na jedan posto učešća strane radne snage u odnosu na domaću, te da tek krče put za te procese po pitanju procedura.

Predsjednik Udruženja poslodavaca KS Suhad Ećo naveo je da u BiH ne mogu pronaći adekvatnu radnu snagu i da su došli u poziciju da rješenje moraju tražiti na međunarodnom tržištu rada.

Direktorica agencije za zapošljavanje “UNIDAD” d.o.o. Kanita Smailbegović navela je da je procedura zapošljavanja stranih radnika previše duga, ali da u posljednjih godinu dana institucije olakšavaju taj proces.

Istakla je da su iskustva agencije “UNIDAD” d.o.o. sa stranim radnicima uglavnom pozitivna i da se oni ovdje zadržavaju u prosjeku tri do četiri godine,pišu Vijesti

Edukaciju je organizovalo Udruženje poslodavaca u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH i Službom za poslove sa strancima, uz podršku Međunarodne organizacije za migracije.

