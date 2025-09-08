ASA Bolnica uvodi novi, svjetski standard liječenja muške inkontinencije: Problem o kojem se rijetko govori

ASA Bolnica Sarajevo prva je zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja pacijentima nudi naprednu proceduru ugradnje vještačkog (arteficijalnog) urinarnog sfinktera kod muškaraca sa stres urinarnom inkontinencijom nakon radikalne prostatektomije. Tu sofisticiranu i visoko specijaliziranu intervenciju izvodi prof. dr. Senad Bajramović, jedini ljekar u BiH sa međunarodnom certifikacijom za tu vrstu zahvata.

– Urinarna inkontinencija nakon radikalne prostatektomije je problem o kojem se rijetko govori, a duboko utječe na kvalitetu života muškaraca. Ugradnjom arteficijalnog sfinktera pacijentima omogućavamo da vrate kontrolu nad svakodnevnim funkcijama i žive bez ograničenja koje ta komplikacija nosi. Ponosan sam što je ASA Bolnica prepoznala važnost uvođenja te metode i što sad prvi put tu sofisticiranu intervenciju nudimo u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da je to važan korak ka modernizaciji urološke skrbi i dodatni iskorak ka vraćanju dostojanstva pacijentima – izjavio je dr. Senad Bajramović, specijalista urologije u ASA Bolnici.

Arteficijalni urinarni sfinkter (AUS) predstavlja zlatni standard u liječenju teške postoperativne inkontinencije kod muškaraca, koji su liječeni od karcinoma prostate. Ta komplikacija značajno utječe na kvalitetu života pacijenata, često uzrokujući psihološke, socijalne i emocionalne poteškoće.

Usluga dostupna domaćim pacijentima – bez potrebe za liječenjem u inostranstvu

Novu uslugu svesrdno podržava i Udruženje oboljelih od raka prostate BiH, koje godinama ukazuje na važnost dostupnosti savremenih terapijskih opcija za oboljele.

– Kao neko ko je i sam prošao tu proceduru, mogu potvrditi koliko je značajna za život i samopouzdanje pacijenta. Ja sam zahvat morao obaviti u Srbiji jer ta opcija nije postojala kod nas. Zato sa zadovoljstvom podržavam ASA Bolnicu u toj inicijativi i pozivam sve pacijente da se blagovremeno jave na pregled i informišu o svojim mogućnostima – ističe predsjednik Udruženja Sead Sefić.

Ko su kandidati za tu proceduru?

Ugradnja arteficijalnog sfinktera je indikovana kod muškaraca koji imaju trajnu urinarnu inkontinenciju nakon liječenja karcinoma prostate, a kod kojih konzervativne metode (fizioterapija, lijekovi) nisu dale rezultate. Procedura uključuje detaljnu preoperativnu procjenu, operaciju i edukaciju pacijenta za korištenje uređaja, koji mu omogućava da sam kontroliše mokrenje.

Poziv pacijentima i javnosti

ASA Bolnica i Udruženje oboljelih od raka prostate pozivaju pacijente koji imaju takav zdravstveni problem da se jave na prvi specijalistički urološki pregled. Pravovremenim savjetovanjem i stručnim vođenjem moguće je pronaći dugoročno rješenje.

– Usluga je dostupna, uz prethodnu konsultaciju i uvid u individualni klinički slučaj. Za zakazivanje termina ili više informacija, pacijenti se mogu obratiti ASA Bolnici putem kontakt centra, pozivom na besplatni broj: 0800 222 55 – saopćeno je iz ASA Bolnice.

Facebook komentari