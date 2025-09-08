Sutra sunčano, najviša dnevna temperatura između 25 i 31 stepen

Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niskih oblaka. Ponegdje u zapadnim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen.

U Sarajevu sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura zraka oko 29 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 23, Sokolac 24, Bihać, Jajce i Livno 26, Prijedor i Srebrenica 27, Banja Luka, Drvar i Tuzla 28, Bijeljina, Bugojno, Doboj i Trebinje 29, Sarajevo i Zenica 30 i Mostar 31 stepen, saopćeno je iz FHMZ-a.,piše Vijesti

Facebook komentari